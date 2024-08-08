Правительство изменило правила использования субсидии в размере 100 тысяч рублей на газификацию частных домов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Как объяснил URA.RU эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, теперь можно покрыть расходы на подключение к газу, если сметная стоимость работ превышает субсидию.
С февраля 2023 года сумма субсидии на проведение газа по участку и подключение к дому составляет не менее 100 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, теперь льготники могут разделить получение субсидии и оплату работ на две части.
«В первом платеже они могут оплатить определённую часть работ только за счёт субсидии, а во втором — предоставить оставшуюся часть субсидии и собственные средства.
Так, например, в ряде регионов при стоимости работ 150 тысяч рублей в рамках первого платежа льготник может внести 95 тысяч рублей за счёт субсидии, а в рамках второго платежа — 5 тысяч за счёт субсидии и 50 тысяч из собственных средств», — уточнили в пресс-службе.
Правительство облегчило второй этап подключения к газопроводу, компенсировав затраты, пояснил Игорь Юшков. «Часто бывает, что в населенном пункте газ есть и он считается газифицированным, — говорит эксперт. — Но, например, если газопровод находится на соседней улице и для того, чтобы подключиться нужно ждать, пока в местном бюджете появятся деньги или вообще выделят деньги на строительство газопроводов по улицам. И то, если труба находилась в нескольких метрах от забора, то все равно нужно платить за то, чтобы построили эти несколько метров трубы и завели газ на участок. Часто это стоило до 40 тысяч рублей. Если газовая труба за 50 или даже 100 метров, то там суммы вообще могли исчисляться сотнями тысяч рублей, если не миллионами», — рассказал эксперт.
Игорь Юшков отметил, что в 2023 году после запуска программы социальной газификации начали массово поступать заявки на подключение. «А дальше люди продолжали копить деньги, потому что провести газ по участку до дома, потом завести его в дом, поставить, например, котёл и остальное оборудование, стоило дорого», — добавил Игорь Юшков.
Ранее программу социальной газификации распространили на садовые некоммерческие товарищества (СНТ). Соответствующее постановление 17 апреля подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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