Двое пострадавших после жесткой посадки Ми-171 находятся в тяжелом состоянии

03 сентября 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

Шесть человек, пострадавшие в результате жесткой посадки вертолета под Иркутском, доставлены в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Шесть человек, пострадавшие в результате жесткой посадки вертолета Ми-171 в Иркутской области, доставлены в областную больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. «Двое пострадавших при аварийной посадке вертолета Ми-171 (модификация Ми-8) в Иркутской области находятся в тяжелом состоянии», — сообщил Кобзев в своем telegram-канале. По его словам, все шесть человек, что находились на борту, доставлены в Иркутскую областную больницу. Инцидент произошел 3 сентября в районе населенного пункта Раздолье Усольского района. Вертолет Ми-171, выполнявший рейс по маршруту «Иркутск — Орлик», совершил жесткую посадку, в результате которой воздушное судно получило повреждения. На борту вертолета в момент происшествия находились четыре члена экипажа и два пассажира. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шесть человек, пострадавшие в результате жесткой посадки вертолета Ми-171 в Иркутской области, доставлены в областную больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. «Двое пострадавших при аварийной посадке вертолета Ми-171 (модификация Ми-8) в Иркутской области находятся в тяжелом состоянии», — сообщил Кобзев в своем telegram-канале. По его словам, все шесть человек, что находились на борту, доставлены в Иркутскую областную больницу. Инцидент произошел 3 сентября в районе населенного пункта Раздолье Усольского района. Вертолет Ми-171, выполнявший рейс по маршруту «Иркутск — Орлик», совершил жесткую посадку, в результате которой воздушное судно получило повреждения. На борту вертолета в момент происшествия находились четыре члена экипажа и два пассажира. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта.