Двое пострадавших после жесткой посадки Ми-171 находятся в тяжелом состоянии

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Шесть человек, пострадавшие в результате жесткой посадки вертолета под Иркутском, доставлены в больницу Фото:

Шесть человек, пострадавшие в результате жесткой посадки вертолета Ми-171 в Иркутской области, доставлены в областную больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Двое пострадавших при аварийной посадке вертолета Ми-171 (модификация Ми-8) в Иркутской области находятся в тяжелом состоянии», — сообщил Кобзев в своем telegram-канале. По его словам, все шесть человек, что находились на борту, доставлены в Иркутскую областную больницу.

Инцидент произошел 3 сентября в районе населенного пункта Раздолье Усольского района. Вертолет Ми-171, выполнявший рейс по маршруту «Иркутск — Орлик», совершил жесткую посадку, в результате которой воздушное судно получило повреждения. На борту вертолета в момент происшествия находились четыре члена экипажа и два пассажира. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта.

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Шесть человек, пострадавшие в результате жесткой посадки вертолета Ми-171 в Иркутской области, доставлены в областную больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. «Двое пострадавших при аварийной посадке вертолета Ми-171 (модификация Ми-8) в Иркутской области находятся в тяжелом состоянии», — сообщил Кобзев в своем telegram-канале. По его словам, все шесть человек, что находились на борту, доставлены в Иркутскую областную больницу. Инцидент произошел 3 сентября в районе населенного пункта Раздолье Усольского района. Вертолет Ми-171, выполнявший рейс по маршруту «Иркутск — Орлик», совершил жесткую посадку, в результате которой воздушное судно получило повреждения. На борту вертолета в момент происшествия находились четыре члена экипажа и два пассажира. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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