Соцсеть «ВКонтакте» подвела итоги активности своих пользователей в новогодние праздники и выявила, что в январские каникулы посетители сайта искали новые знакомства на 47% чаще, чем за неделю до этого. Люди в интернете делились планами на новогодний досуг и предлагали провести его вместе. Такую статистику приводит пресс-служба «ВКонтакте».
«В новогодние праздники пользователи активнее знакомились. На каникулах они провели в VK Знакомствах на 47% больше времени, чем в предпраздничную неделю. Количество регистраций выросло на 41%, а мэтчей — на 44%. Пользователи могли поставить на анкету специальную отметку, чтобы поделиться планами на совместный зимний досуг», — сообщает представители российской соцсети.
Из данных статистики следует, что самым популярным совместным досугом среди россиян был просмотр фильмов и сериалов — 23%. К поеданию мандаринов в компании призывали 20%.
Только в новогодние праздники пользователями в VK Мессенджере было отправлено 241 миллионов голосовых сообщений. Видео в формате «кружочков» записали около 33 миллионов пользователей, это на 40% больше, чем в предновогодний период. Пользователи также активно созванивались друг с другом через «ВКонтакте». Всего зафиксировано около 28 миллионов таких звонков.
Также россияне активно пользовались VK Видео в новогодние праздники. Число просмотров увеличилось в четыре раза, по сравнению с обычным периодом. Больше всего пользователи смотрели видео через VK в последний день праздников — 8 января. Тогда общее время просмотров составило 2,36 миллиарда минут.
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