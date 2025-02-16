The Guardian раскрыло, при каких условиях Украина попадет в НАТО

Украина может автоматически попасть в НАТО в случае, если Россия нарушит условия перемирия после подписания мирного соглашения. Об этом сообщают британские СМИ.
«Украина может автоматически получить членство в НАТО, если Россия нарушит режим прекращения огня после урегулирования конфликта», — сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на информацию от американских сенаторов. Как сообщает издание, группа американских сенаторов разработала предложение, которое связывает членство Украины в альянсе с ситуацией на границе с Россией. В рамках этого плана, если Россия нарушит установленные условия перемирия, Украина автоматически получит статус полноправного члена НАТО.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский признал, что членство Украины в НАТО маловероятно из-за оппозиции со стороны США, Германии и Венгрии. На Мюнхенской конференции по безопасности, он заявил, что если Украину не примут в альянс, стране потребуется армия численностью 1,5 миллиона человек и современное оружие в качестве гарантий безопасности, передает «Национальная служба новостей».
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