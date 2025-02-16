The Guardian раскрыло, при каких условиях Украина попадет в НАТО

The Guardian: Украина попадет в НАТО при нарушении РФ мирных договоренностей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У Украины есть шанс попасть в НАТО
У Украины есть шанс попасть в НАТО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина может автоматически попасть в НАТО в случае, если Россия нарушит условия перемирия после подписания мирного соглашения. Об этом сообщают британские СМИ. 

«Украина может автоматически получить членство в НАТО, если Россия нарушит режим прекращения огня после урегулирования конфликта», — сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на информацию от американских сенаторов. Как сообщает издание, группа американских сенаторов разработала предложение, которое связывает членство Украины в альянсе с ситуацией на границе с Россией. В рамках этого плана, если Россия нарушит установленные условия перемирия, Украина автоматически получит статус полноправного члена НАТО.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский признал, что членство Украины в НАТО маловероятно из-за оппозиции со стороны США, Германии и Венгрии. На Мюнхенской конференции по безопасности, он заявил, что если Украину не примут в альянс, стране потребуется армия численностью 1,5 миллиона человек и современное оружие в качестве гарантий безопасности, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина может автоматически попасть в НАТО в случае, если Россия нарушит условия перемирия после подписания мирного соглашения. Об этом сообщают британские СМИ.  «Украина может автоматически получить членство в НАТО, если Россия нарушит режим прекращения огня после урегулирования конфликта», — сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на информацию от американских сенаторов. Как сообщает издание, группа американских сенаторов разработала предложение, которое связывает членство Украины в альянсе с ситуацией на границе с Россией. В рамках этого плана, если Россия нарушит установленные условия перемирия, Украина автоматически получит статус полноправного члена НАТО. Ранее глава Украины Владимир Зеленский признал, что членство Украины в НАТО маловероятно из-за оппозиции со стороны США, Германии и Венгрии. На Мюнхенской конференции по безопасности, он заявил, что если Украину не примут в альянс, стране потребуется армия численностью 1,5 миллиона человек и современное оружие в качестве гарантий безопасности, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...