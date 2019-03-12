Что меняет в политике Тюмени назначение замгубернатора-оппозиционера

Владимир Сысоев (справа) вернулся в региональную политическую элиту Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Во вторник, 12 марта, губернатор Тюменской области Александр Моор назначил своим заместителем депутата Госдумы от ЛДПР Владимира Сысоева. Он будет курировать департаменты экономики, труда и занятости населения, информатизации. О возвращении народного избранника в родной регион «URA.RU» сообщало еще в январе, а сегодня, пользуясь теми же инсайдерскими источниками, отвечает на главные вопросы о назначении Владимира Сысоева.

Кто такой Владимир Сысоев?

Сысоев ушел в Госдуму с должности вице-спикера областного парламента Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Уроженцу Тюмени Владимиру Сысоеву 45 лет. Свою политическую карьеру начал в 1999 году в должности помощника первого замглавы администрации ХМАО по вопросам экономики и финансов. В Тюменской области Сысоева помнят и как директора департамента стратегического развития (с 2004 по 2006 годы) администрации Тюменской области. До 2005 года администрацию возглавлял нынешний мэр Москвы Сергей Собянин, а затем — министр ЖКХ России Владимир Якушев.

В 2007 году он был избран депутатом Тюменской областной думы от фракции ЛДПР, работал заместителем председателя регионального парламента (с 2012 по 2015 годы).



Место в Госдуме получил в 2015 году, когда занял вакантный мандат однопартийца Сергея Калашникова. В 2016 году вновь избран в Думу в составе федерального списка ЛДПР. В 2019 году Владимир Сысоев, представляющий в парламенте ХМАО, ЯНАО и Тюменскую область, занял 57 место среди самых активных парламентариев.

Почему либерал-демократ Сысоев получил пост?

В тюменской политической среде ходит слух, что губернатор Моор таким образом отблагодарил Сысоева за неучастие в выборах главы региона осенью 2018 года. Политолог Александр Безделов опровергает эту информацию: «Даже если бы Сысоев выставил свою кандидатуру вместо [выдвиженца ЛДПР] Артема Зайцева (набрал около 13% голосов), преимущество Моора в любом случае было неоспоримым. Что и показали результаты голосования (Моор набрал около 66%)».

Нынешний спикер гордумы Тюмени Евгений Заболотный тоже когда-то пришел в правительство региона из оппозиции Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Источник «URA.RU» во властных кругах напомнил: экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев ценил Сысоева как профессионала. «Во время работы вице-спикером облдумы он воспринимался как наиболее адекватный представитель оппозиционного блока», — по мнению инсайдера, это не могло не сказаться на выборе Моора.

Политолог Аркадий Либерман напомнил, что это не первый случай, когда в Тюменской области один из заместителей губернатора представляет оппозицию. «Когда-то Евгений Заболотный, будучи замгубернатора, номинально представлял во власти „Справедливую Россию“. Затем эта традиция была прервана. Видимо, Моор решил возродить ее», — заявил эксперт. Кроме того, считает Либерман, Сысоев — довольно популярная фигура, и несмотря на партийную принадлежность он готов идти на компромисс с властью.

Какие вызовы стоят перед Сысоевым?

ЛДПР выступала против пенсионной реформы, а ее члену предстоит работать с последствиями Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Главный вызов, который стоит перед Сысоевым, по мнению Безделова — кураторство над департаментом труда и занятости. «Фракция ЛДПР довольно жестко критиковала пенсионную реформу, а теперь по иронии судьбы Сысоеву придется разбираться с ее последствиями — в частности, с трудоустройством людей предпенсионного возраста», — говорит политолог.

При этом департаменты, доставшиеся новому замгубернатора, не являются ключевыми, уточняет Безделов: «Тот же департамент экономики во многом выполняет статистическую функцию». Гораздо большее влияние имеет, например, департамент инвестиционной политики, который курирует замгубернатора Вячеслав Вахрин.

По мнению Либермана, предстоящий вызов не испугает Сысоева. «Он человек амбициозный, и быть одним из 450 (депутатов Госдумы — прим.ред) для него менее интересно, чем быть один из немногих замов в практически в эталонном регионе», — считает он, добавляя, что вряд ли Сысоев долго раздумывал над предложением.

Кто заменит Сысоева в Госдуме?

Сысоев прошел в депутаты Госдумы по партийному списку, поэтому его мандат будет определять ЛДПР. «Скорее всего, он достанется члену партии, представляющему матрешку», — сообщил глава совета депутатов ЛДПР в Тюменской области, ХМАО И ЯНАО Артем Зайцев.

Соратник Сысоева по партии Глеб Трубин не против занять место депутата в Госдуме Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На прямой вопрос, может ли это быть он, Зайцев не стал отвечать. Лидер фракции ЛДПР в Тюменской облдуме Глеб Трубин, которого тоже пророчат на место Сысоева, не исключил свой переход в Госдуму, но с оговоркой: «У нас вертикаль: как партия решит, так и будет. Но я еще в Тюменской области не довел до конца дела».

Зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов также затруднился сказать, кто займет кресло Сысоева: «Мандат будет передан в соответствии с законом. Это целая процедура. Пока Сысоев официально еще не лишен депутатских полномочий».

Как к назначению отнеслись в ХМАО, ведь Сысоев всегда критиковал губернатора Комарову?

Депутат Сысоев запомнился постоянной критикой губернатора Югры Натальи Комаровой — в частности, за плохое исполнение межрегиональной программы «Сотрудничество». По данным источников «URA.RU» в югорском правительстве, Сысоев умерит свои высказывания. «Теперь еще одним фильтром для Сысоева станет его новый начальник в лице Александра Моора, который весьма дружественно относится к губернатору Югры Комаровой. Грубо говоря, одним серьезным критиком для югорских властей станет меньше, что благоприятно скажется на имидже югорской власти», — утверждает инсайдер.

Усилит ли ЛДПР свои позиции в регионе?

«Это тонкий ход. ЛДПР будет сложнее набирать политические очки за счет критики региональной власти — например, по такой проблемной для «тюменской матрешки» теме как программа «Сотрудничество», — отмечает политолог Безделов.

Либерал-демократ Глеб Трубин комментирует назначение однопартийца так: «Мы Владимиру Владимировичу рады везде. Человек профессионал, на любом участке работы прекрасно себя проявит».

Выйдет ли Сысоев из партии?

Лев Березин в разговоре с агентством «URA.RU» предположил, что либеральные успехи ЛДПР пойдут на убыль. «Думаю, уход Сысоева из партии или активной политики одно из условий его перехода в правительство Тюменской области», — сказал он.

Артем Зайцев не уверен, останется ли Сысоев в ЛДПР Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

«В правительстве на уровне регионов и федерации [чиновники] беспартийные. Пока рано говорить, приостановит Сысоев свое членство или нет», — отметил глава совета депутатов ЛДПР в «тюменской матрешке» Артем Зайцев.

Чего ждать от Сысоева?

Новоиспеченный замгубернатора заявил «URA.RU» о готовности включиться в командную работу. «Будем в команде правительства работать над улучшением жизни всей „большой“ Тюменской области», — отметил Сысоев. При этом, основной задачей на новой должности он видит обеспечение экономического роста региона, а также выполнение указов президента России и реализацию национальных проектов.

Инсайдер агентства считает, что Сысоев в первое время откажется от оппозиционных настроений и активно включится в доверенную ему работу. По словам источника, Сысоев достиг в ЛДПР своего политического потолка, и заинтересован состояться в качестве регионального политика — по слухам, в случае ухода Натальи Комаровой, он будет претендовать на пост главы Югры.

Либерман уверен, что новый замглавы региона будет постоянно напоминать о себе. «Он привык быть медийным лицом. Так что мы часто будем слышать о работе Сысоева», — заявил политолог.