Мишустин изменит высшее образование в России

В этом ему поможет Китай

24 мая 2023 в 20:16 Размер текста - 17 +

Глава правительства РФ Михаил Мишустин завершил официальный визит в Китай Фото: Георгий Бергал © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Россия объединилась с Китаем с целью повысить престиж высшего образования в обеих странах. Это позволит привлечь перспективные кадры и обмениваться опытом на фоне санкций. Так эксперты URA.RU объяснили итоги визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Китай, где он встретился с премьером Госсовета Ли Цяном, главой КНР Си Цзиньпином и посетил университет Цинхуа. По словам аналитиков, подготовка квалифицированных кадров поднимет не только статус вузов, но и влияние России в целом. Перед началом общения со студентами премьер ознакомился с разработками вуза и посетил одну из лабораторий. Председателю правительства, в частности, рассказали об актуальных проектах и масштабировании разработок в разных отраслях, в том числе в микроэлектронике, медицинской сфере, космической отрасли. Михаил Мишустин (слева) и глава Госсовета КНР Ли Цян (справа) договорились о наращивании сотрудничества в гуманитарных сферах Фото: Георгий Бергал © URA.RU В структуре университета действует Институт китайско-российского сотрудничества, на постоянной основе реализующий совместные проекты в области инноваций с Московским Государственным Университетом (МГУ), Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Московским государственным техническим университетом им. Баумана, Московским государственным институтом международных отношений (МГИМО), Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ), «Московским инновационным кластером», «Роснефтью», «Газпромнефтью», Объединенным институтом ядерных исследований и другими российскими партнерами. В апреле 2019 года звание почетного профессора Университета Цинхуа получил президент России Владимир Путин. «У нас сейчас работает 10 совместных центров в таких областях, как математика, химия, сельское хозяйство, индустриальные форматы, которые так или иначе дополняют друг друга», — сказал Михаил Мишустин в ходе общения со студентами. Михаил Мишустин высоко оценил достижения главного технического университета Китая government.ru Стоит отметить, что в конце прошлого года, в рамках 23-го заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и заместителя премьера Государственного совета КНР Сунь Чуньлань. Стороны договорились о развитии сотрудничества в области образования, обмена методиками преподавания и педагогическими практиками. Согласно данным Министерства науки и высшего образования РФ, на обучение в российских вузах на 2022/23 учебный год выделено 940 бюджетных мест, на 2023/24 учебный год квота увеличена до 1000 мест. Развивается межвузовское сотрудничество в рамках МГУ — Пекинский политехнический институт в Шэньчжэне. «Уверен, что это взаимное, перекрестное опыление знаний, технологий даст отличный результат. Это и вклад в развитие промышленного суверенитета, технологического суверенитета и всей экономики в целом», — отметил премьер. Новость по теме Путин нашел союзника, чтобы бросить вызов Западу Китай и Россию объединяет традиционное отношение к ценностям, понимание важности основ православной и конфуцианской цивилизаций, считает член экспертного совета «Единой России», генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. «Качественное образование — ключ к сохранению „ценностного каркаса“ каждой из цивилизаций. Именно поэтому тема образования занимает значительное место в ходе визита Мишустина и в российско-китайских отношениях в целом», — считает политолог. Россия, готовя кадры для других стран, применяет «мягкую силу» — образование и культуру, — считает президент МФТИ Николай Кудрявцев. «Россия и Китай налаживают связи с целью повышения престижности высшего образования в обеих странах, для привлечения перспективных кадров и обмена опытом на фоне санкционных ограничений. За счет подготовки высококвалифицированных специалистов поднимается не только престиж вуза, как образовательного учреждения, но и страны. Качеством кадров мы показываем миру свой уровень», — сказал Кудрявцев. Решения из «Поднебесной» помогут российским вузам выйти на новый уровень Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководитель Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина считает, что визит Михаила Мишустина в университет Цинхуа в Пекине связан с наращиваю обмена опытом для обеспечения технологического суверенитета. «На фоне санкционных ограничений данный визит кажется вполне логичным и позволит странам не только обменяться опытом, но и кадрами для обеспечения технологического суверенитета. У Китая есть опыт интеграции обычного образования с наукой, технологиями и экспериментами. Есть все возможности для взаимного развития, обмена программами, студентами, преподавателями на фоне санкционных ограничений», — полагает эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия объединилась с Китаем с целью повысить престиж высшего образования в обеих странах. Это позволит привлечь перспективные кадры и обмениваться опытом на фоне санкций. Так эксперты URA.RU объяснили итоги визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Китай, где он встретился с премьером Госсовета Ли Цяном, главой КНР Си Цзиньпином и посетил университет Цинхуа. По словам аналитиков, подготовка квалифицированных кадров поднимет не только статус вузов, но и влияние России в целом. Перед началом общения со студентами премьер ознакомился с разработками вуза и посетил одну из лабораторий. Председателю правительства, в частности, рассказали об актуальных проектах и масштабировании разработок в разных отраслях, в том числе в микроэлектронике, медицинской сфере, космической отрасли. В структуре университета действует Институт китайско-российского сотрудничества, на постоянной основе реализующий совместные проекты в области инноваций с Московским Государственным Университетом (МГУ), Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Московским государственным техническим университетом им. Баумана, Московским государственным институтом международных отношений (МГИМО), Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ), «Московским инновационным кластером», «Роснефтью», «Газпромнефтью», Объединенным институтом ядерных исследований и другими российскими партнерами. В апреле 2019 года звание почетного профессора Университета Цинхуа получил президент России Владимир Путин. Стоит отметить, что в конце прошлого года, в рамках 23-го заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и заместителя премьера Государственного совета КНР Сунь Чуньлань. Стороны договорились о развитии сотрудничества в области образования, обмена методиками преподавания и педагогическими практиками. Согласно данным Министерства науки и высшего образования РФ, на обучение в российских вузах на 2022/23 учебный год выделено 940 бюджетных мест, на 2023/24 учебный год квота увеличена до 1000 мест. Развивается межвузовское сотрудничество в рамках МГУ — Пекинский политехнический институт в Шэньчжэне. Китай и Россию объединяет традиционное отношение к ценностям, понимание важности основ православной и конфуцианской цивилизаций, считает член экспертного совета «Единой России», генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. «Качественное образование — ключ к сохранению „ценностного каркаса“ каждой из цивилизаций. Именно поэтому тема образования занимает значительное место в ходе визита Мишустина и в российско-китайских отношениях в целом», — считает политолог. Россия, готовя кадры для других стран, применяет «мягкую силу» — образование и культуру, — считает президент МФТИ Николай Кудрявцев. Руководитель Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина считает, что визит Михаила Мишустина в университет Цинхуа в Пекине связан с наращиваю обмена опытом для обеспечения технологического суверенитета. «На фоне санкционных ограничений данный визит кажется вполне логичным и позволит странам не только обменяться опытом, но и кадрами для обеспечения технологического суверенитета. У Китая есть опыт интеграции обычного образования с наукой, технологиями и экспериментами. Есть все возможности для взаимного развития, обмена программами, студентами, преподавателями на фоне санкционных ограничений», — полагает эксперт.