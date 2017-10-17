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17 октября 2017
13:01  17 октября 2017 0

Ургант посмеялся над «Ирбитским заводом» из-за люксовой машины за семь миллионов. «Это новая молоковозка»

Ургант Иван, ургант иван
Ведущий снова вспомнил про УралФото: Личная страница Ивана Урганта в instagram

Телеведущий «Первого канала» Иван Ургант в своем шоу «Вечерний Ургант» посмеялся над «Ирбитским молочным заводом», руководство которого пыталось купить «Лексус» почти за семь миллионов рублей через сайт госзакупок.

В выпуске от 16 октября Ургант посвятил около минуты уральскому предприятию. «Может, это новая молоковозка? Там дороги плохие, молоко довозили в магазин, оно взбивалось в масло. Из-за этого не было молока, нужна была хорошая, качественная подвеска, — посмеялся Ургант над сомнительной закупкой. — Скорее всего, администрация завода взяла внедорожник, чтобы просто довозить телок на хорошем автомобиле».

«URA.RU» сообщало, что «Ирбитский молокозавод» объявил закупку Lexus LX570 за 6,8 миллиона рублей в люксовой комплектации. После обращения местных активистов, на аукцион обратили внимание в прокуратуре. В тот же день, когда информация о закупке появилась на нашем сайте, завод отказался от покупки автомобиля.

Ранее ОНФ составил рейтинг 25 самых дорогих автомобилей из государственных закупок за 2017 год. Если бы в список была включена закупка ирбитского завода, она оказалась бы на почетном четвертом месте.

Момент с «Ирбитским заводом» на седьмой минуте. Видео: «Первый канал»

Сергей Дианов
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