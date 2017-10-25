12:16 25 октября 2017 0

После завершения учений «Нерушимое братство» возможны серьезные кадровые перестановки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий может перебраться в Москву на новую должность. На его место прочат соратника командующего Восточным военным округом, который уже приехал в Екатеринбург. Готовящиеся кадровые решения могут быть официально приняты по завершению масштабных учений «Нерушимое братство», которые проходят сейчас в Казахстане (в них принимают участие и подразделения ЦВО).

Информацию о перестановках опубликовала газета «АиФ-Урал» со ссылкой на собственные источники в военном ведомстве. Согласно инсайдерской информации, Зарудницкого (он командует ЦВО с 2014 года) видят в должности начальника Военного университета министерства обороны в Москве. Кандидатом на его место издание называет генерал-лейтенанта Александра Лапина, которого в последнее время часто видят в кабинете командующего округом и для которого такое назначение означало бы повышение как по должности, так и по званию.

Генерал Лапин считается соратником командующего войсками Восточного военного генерал-полковника Сергея Суровикина, который также хорошо известен на Урале: он командовал здесь 34-й дивизией (штаб в Екатеринбурге), командовал штабом ПУрВО, а затем — ЦВО. Ему тоже прочат новый пост.

Суровикин с мая 2017 года является командующим группировкой российских войск в Сирии, где находится в командировке.

«После её завершения, с большой вероятностью, займёт вакантную должность командующего Воздушно-космическими силами, что обсуждается ещё с августа 2017 года», — сообщает «АиФ-Урал», напоминая, что бывший главком ВКС Виктор Бондарев назначен членом Совета Федерации от Кировской области.

По информации издания, вместе с Зарудницким может уйти его заместитель по тылу, генерал-лейтенант Андрей Булыга, которого ждет такая же должность в Западном военном округе. В ЦВО же главным «тыловиком» станет нынешний начальник Омского танкового института, генерал-майор Забит Хеирбеков (бывший подчинённый Булыги). Хеирбеков также воевал в Сирии: на базе Хмеймим занимался строительством военных объектов и обеспечением авиационной группы российских ВКС.

Официальный представитель Центрального военного округа Ярослав Рощупкин отказался от комментариев по поводу возможных перестановок — до появления официальных документов. По его словам, генерал-полковника Владимира Зарудницкого СМИ «отправляли» из округа уже не раз, однако тот по-прежнему остается на своем посту.