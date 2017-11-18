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18 ноября 2017
14:49  18 ноября 2017 0

Галкин объяснил, почему принял православие. «А куда деваться»

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, пугачева алла, галкин максим
Полтора года назад артист обрел веруФото: depositphotos.com © URA.RU

Пародист Максим Галкин сообщил, что полтора года назад крестился в православную веру. Артист рассказал об этом, отвечая на вопросы после прошедшей в одном из подмосковных храмов церемонии венчания с Аллой Пугачевой.

«Да, меня крестили в небольшой скромной церкви. Решился на это осознанно. Если ты любишь человека — почему нет? Я долго шел к этому, и сам для себя это решил, — цитирует Галкина Life.ru. — Хорошо, когда в семье все одной веры. У меня брат и его семья — православные, отец был православный. Алла и наши дети — тоже. Так что, уж куда мне деваться».

Также он прокомментировал упреки в «неканоничности» обряда — поскольку более 20 лет назад примадонна российской эстрады обвенчалась с Филиппом Киркоровым. «Есть процедура благословления на повторный брак — оно получено. Второе венчание не запрещено церковью. Может быть, оно не приветствуется, но оно позволительно. Третье — в таком возрасте, как у Аллы уже не разрешается. А второе — да», — обнаружил артист знание постулатов православной веры.

Как сообщало «URA.RU», обряд венчания пары, живущей в официальном браке шесть лет, прошел весьма скромно: присутствовали только близкие и двойняшки Галкина и Пугачевой — Гарри и Лиза.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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