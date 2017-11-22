{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,46
Динамика за 2 недели
Евро 69,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 ноября 2017
21 ноября 2017
11:56  22 ноября 2017 0

«Какая-то штора-тюль». В соцсетях раскритиковали подвенечное платье Пугачевой. ФОТО, ВИДЕО

Наряд для особенного дня примадонне сшил Валентин ЮдашкинФото: Instagram/Кристина Орбакайте

Поклонники продолжают обсуждать венчание Пугачевой и Галкина. Теперь фанаты критикуют платье примадонны, которое для нее сшил мэтр российской моды Валентин Юдашкин.

Для особенного дня певица выбрала кремовое платье и фату ему в тон, сообщают «Дни.ру». Однако интернет-пользователи раскритиковали наряд: «И наряд отвратительный, как занавеска с окошка, и за церковь стыдно», «Юдашкин уж мог постараться или попросить кого-то, если времени не было. Какая-то штора-тюль на Борисовне. Колхоз».

Однако в Instagram фолловерам Максима Галкина понравился наряд его жены: «Алла шикарна!!!».

Телеведущий Максим Галкин обвенчался с Аллой Пугачевой, с которой жил в официальном браке с 2011 года. Видеоролик с церемонии артист разместил на своей странице в Instagram. Во время обряда в храме присутствовали дети звездной пары — близнецы Гарри и Лиза.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров