11:56 22 ноября 2017 0

Наряд для особенного дня примадонне сшил Валентин Юдашкин Фото: Instagram/Кристина Орбакайте

Поклонники продолжают обсуждать венчание Пугачевой и Галкина. Теперь фанаты критикуют платье примадонны, которое для нее сшил мэтр российской моды Валентин Юдашкин.

Для особенного дня певица выбрала кремовое платье и фату ему в тон, сообщают «Дни.ру». Однако интернет-пользователи раскритиковали наряд: «И наряд отвратительный, как занавеска с окошка, и за церковь стыдно», «Юдашкин уж мог постараться или попросить кого-то, если времени не было. Какая-то штора-тюль на Борисовне. Колхоз».

Однако в Instagram фолловерам Максима Галкина понравился наряд его жены: «Алла шикарна!!!».

Телеведущий Максим Галкин обвенчался с Аллой Пугачевой, с которой жил в официальном браке с 2011 года. Видеоролик с церемонии артист разместил на своей странице в Instagram. Во время обряда в храме присутствовали дети звездной пары — близнецы Гарри и Лиза.