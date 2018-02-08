00:16 08 февраля 2018 0

По словам главы АСИ Светланы Чупшевой, отдельным треком форума станет хакатон Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В рамках первого всероссийского форума «Наставник» будут разработаны сервисы по оптимизации процессов подготовки молодых специалистов. Форум, посвященный развитию профессиональной среды наставничества в России пройдет с 13 по 15 февраля на площадке ВДНХ в Москве.

Организаторы — Агентство стратегических инициатив (АСИ) — решили, что проблему будет лучше решить на хакатоне (марафоне разработчиков — ред.), который пройдет в рамках форума. «Хакатон станет отдельным треком форума, — приводит ТАСС слова генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланы Чупшевой. — Его цель — создать IT-решения для развития движения. Участникам хакатона предложат разработать сервисы по поиску и подбору наставников, трекингу эффективности и оптимизации процессов наставничества».

Состав команд — участниц хакатона пока неопределен: прием заявок идет и завершится он только 8 февраля. Принять участие в в марафоне разработчиков может любой желающий в возрасте старше 16 лет. Лучшие команды смогут побороться за призовой фонд в размере 1 млн рублей, а также за призы от партнеров и возможность привлечь инвестиции в свой проект.

Отметим, в общей программе форума будут выбраны победители среди наставников на производстве, в бизнесе и предпринимательстве, социальной сфере, образовании и кружковом движении. Уже поступило свыше 4 тыс. заявок из всех регионов страны. Самые популярные номинации «Наставничество в образовании и кружковом движении», «Наставничество на производстве», «Наставничество в социальной сфере», «Дети учат детей» и «Наставничество в бизнесе и предпринимательстве». За первое место победителям положена премия в размере 300 тыс. рублей, за второе место — 200 тыс. рублей и за третье — 100 тыс. рублей.

Кстати, окружные форумы «Наставник» пройдут в Ленинградской, Свердловской, Иркутской областях, Республике Крым, Удмуртской Республике, Ставрополе и Владивостоке с 16 февраля по 7 марта. Их целью станет вовлечение людей на местах в движение наставничества. Также это позволит вынести на федеральные уровень региональные практики наставничества. Регионы же в свою очередь смогут стать площадкой для обсуждения федеральной повестки.