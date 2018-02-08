{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Руководство УВЗ пыталось скрыть суд с рабочими, которым урезали зарплаты
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,95
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 февраля 2018
07 февраля 2018
00:16  08 февраля 2018 0

АСИ выплатит 1000000 рублей за разработку сервиса по наставничеству

Медийный запуск Всероссийского конкурса
По словам главы АСИ Светланы Чупшевой, отдельным треком форума станет хакатонФото: Антон Белицкий © URA.RU

В рамках первого всероссийского форума «Наставник» будут разработаны сервисы по оптимизации процессов подготовки молодых специалистов. Форум, посвященный развитию профессиональной среды наставничества в России пройдет с 13 по 15 февраля на площадке ВДНХ в Москве.

Организаторы — Агентство стратегических инициатив (АСИ) — решили, что проблему будет лучше решить на хакатоне (марафоне разработчиков — ред.), который пройдет в рамках форума. «Хакатон станет отдельным треком форума, — приводит ТАСС слова генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланы Чупшевой. — Его цель — создать IT-решения для развития движения. Участникам хакатона предложат разработать сервисы по поиску и подбору наставников, трекингу эффективности и оптимизации процессов наставничества».

Состав команд — участниц хакатона пока неопределен: прием заявок идет и завершится он только 8 февраля. Принять участие в в марафоне разработчиков может любой желающий в возрасте старше 16 лет. Лучшие команды смогут побороться за призовой фонд в размере 1 млн рублей, а также за призы от партнеров и возможность привлечь инвестиции в свой проект.

Отметим, в общей программе форума будут выбраны победители среди наставников на производстве, в бизнесе и предпринимательстве, социальной сфере, образовании и кружковом движении. Уже поступило свыше 4 тыс. заявок из всех регионов страны. Самые популярные номинации «Наставничество в образовании и кружковом движении», «Наставничество на производстве», «Наставничество в социальной сфере», «Дети учат детей» и «Наставничество в бизнесе и предпринимательстве». За первое место победителям положена премия в размере 300 тыс. рублей, за второе место — 200 тыс. рублей и за третье — 100 тыс. рублей.

Кстати, окружные форумы «Наставник» пройдут в Ленинградской, Свердловской, Иркутской областях, Республике Крым, Удмуртской Республике, Ставрополе и Владивостоке с 16 февраля по 7 марта. Их целью станет вовлечение людей на местах в движение наставничества. Также это позволит вынести на федеральные уровень региональные практики наставничества. Регионы же в свою очередь смогут стать площадкой для обсуждения федеральной повестки.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров