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16 апреля 2018
12:59  16 апреля 2018 0

Дочку уральцев, арестованных в Таиланде за ограбление обменника, вернут на родину

Таиланд, корабли, море берег
Родители девочки часто отдыхали в ТаиландеФото: Алена Полозова © URA.RU

Родные девочки, чьи родители задержаны в Таиланде после ограбления обменного пункта валют, просят о помощи. Ребенок остался в стране один, и для ее доставки на родину необходимы взрослые.

Девочка в настоящее время находится в таиландском детском распределителе. Поддержку ребенку, оставшемуся без родителей, оказывают психолог и адвокат. Тем временем в Новосибирске нашлись ее родственники, которые просят помочь доставить ребенка домой. Для этого требуется сопровождающий, документы на которого будут оформлены в российском посольстве, пишет агентство Pattaya Now. Сообщить о своей готовности можно по телефону: +66-84-347-5908.

Родители девочки обвиняются в ограблении, которое произошло 14 апреля. По версии полиции, челябинец Николай Рыбалов в Паттайе напал на сотрудницу обменного киоска напротив отеля «Амбассадор». При этом ему удалось похитить 1 миллион бат (порядка двух миллионов рублей). Рыбалова удалось опознать благодаря камерам внешнего наблюдения, на следующий день он был арестован в аэропорту Суварнабхуми при попытке покинуть страну. При нем же обнаружилась и сумка с деньгами. Супруга Рыбалова также была задержана, ей грозит наказание за соучастие.

Игорь Чукреев
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