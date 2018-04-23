Опознаны шесть погибших при крушении Ан-148 в Подмосковье

Останки погибших выдали родственникам
Тела шести погибших при крушении самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья опознаны. Их останки переданы родственникам.
«Процедура опознания шести погибших в авиакатастрофе Ан-148 окончена», — передает слова источника в экстренных службах сайт «Подмосковье сегодня». Он добавил, что останки выдали родным для захоронения.
Самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился 11 февраля. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа. Все находившиеся на воздушном судне погибли. Эксперты Росавиации установили, что причиной катастрофы стало то, что пилоты забыли провести проверку системы обогрева датчиков скорости самолета перед взлетом.