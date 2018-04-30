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30 апреля 2018
29 апреля 2018
07:59  30 апреля 2018 0

Уральская модель стала изгоем на шоу «Холостяк». ФОТО

Девушку не пустили на церемонию розФото: Дарья Клюкина, Instagram

Участница шоу «Холостяк» из Екатеринбурга Дарья Клюкина провела всю неделю отдельно от других участниц и главного героя программы — Егора Крида. Девушку отселили в гостиницу.

Клюкина записывала для Крида видеоблог, но так и не приехала на виллу. Она заявила, что возвращение на проект теперь для нее не важно, потому что самое главное — не потерять любимого. В конце передачи девушка не получила розу, оставшись в гостинице, а в анонсе следующей серии ее уже не оказалось среди действующих лиц. На сайте программы фото модели выложено в черно-белом варианте — так отмечены бывшие участницы проекта.

Клюкина — вторая справа в нижнем ряду
Фото: сайт ТНТ, скриншот

Ранее артист лейбла Black Star отказал уральской модели в дальнейшем пребывании на проекте, но зачем-то поехал за ней вновь и вернул на проект. Поводом для страстей стало то, что девушка не смогла сдержать обещание и продолжила курить.

Напомним, Клюкина пыталась попасть и в предыдущий сезон шоу «Холостяк». Тогда девушка добивалась внимания звезды сериала «Интерны» Ильи Глинникова.

Семен Гринберг
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