Ведущая из «Давай поженимся» предлагает штрафовать за развод на 300 тысяч рублей

Роза Сябитова назвала условия для сохранения брака между молодоженами Фото: Википедия

Телеведущая и сваха из программы «Давай поженимся» Роза Сябитова предложила бороться с необдуманными бракосочетаниями и скорыми разводами в стране с помощью больших штрафов. По ее мнению, штраф за развал ячейки общества должен быть не меньше 300 тысяч рублей.

«Если пошлина за развод будет 300 тысяч, а не 400 рублей, уверяю вас, 80% молодежи отсеется и скажет: „А на фига мне это надо, я к семье еще не готов“. А те, кто пойдет заключать брак, те будут думать и деньги считать», — подчеркнула Сябитова в разговоре с телеканалом 360. Телесваха уверена, что большое количество разводов является причиной легкого отношения к бракосочетанию, как обычной «гулянке». Она напомнила, что раньше родители молодых обсуждали где и как будут жить молодые, их приданое, возможное количество детей, а лишь затем устраивали смотрины и готовились к свадьбе. По ее словам, родителям нужно больше участвовать в семейной жизни молодоженов, наставлять и передавать опыт.

Между тем сама Сябитова не торопится сочетать себя узами брака. Как писал «Пятый канал», телеведущая между личным счастьем и работой выбрала второй вариант. «Сваха — либо она занимается своей личной жизнью, либо личной жизнью других женщин», — писала ведущая. В конце прошлого года, как писало «URA.RU», Сябитова отметила новоселье в построенном роскошном доме.

Ранее депутат Госдумы РФ от КПРФ Тамара Плетнева осудила молодых россиян за отношение к браку. По ее словам, для граждан важнее праздник, чем ответственность за создание семьи.