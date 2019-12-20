Уральские браконьеры хитростью пытаются пробраться в тюменские леса

Курганские браконьеры любят охотиться в Тюменской области Фото: pixabay.com

В лесах Уватского района Тюменской области из-за миграции значительно увеличилась популяция диких зверей. Чтобы провезти оружие в регион и незаконно поохотиться браконьеры придумывают различные уловки, сообщили в Госохотуправлении региона.

«Они к нам едут из Курганской области, из Омской. Везут ружья, карабины. А из документов — только разрешение на хранение оружия. Спрашиваешь у них: „Вы к нам зачем без охотничьего билета?“. Одни отвечают, что ружье едут в ремонт отдавать тюменским мастерам, другие — что в тире пострелять. Они просто ставят какое-то подобие тира на угодьях, и потом спокойно ходят в соседний лес на охоту. С фантазией у них всё в порядке», — пояснил собеседник агентству.

В госохотуправлении отметили, что тюменские браконьеры тоже ездят охотиться в соседние регионы без разрешительных документов. Чаще всего, в Курганскую область.

Ранее «URA.RU» писало о том, что в феврале курганские полицейские задержали тюменских бизнесменов с полным автомобилем застреленных беременных косуль. Одним из задержанных оказался бизнесмен Виталий Красноштанов, на тот момент — помощник депутата Тюменской областной Думы Виктора Рейна. В ноябре суд приговорил VIP-браконьера к штрафу в 60 тысяч рублей.