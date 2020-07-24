В Кремле ответили Трампу, заявившего о трудных временах в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
В Кремле считают, что коронавирус — вызов для всех стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп согласились с тем, что коронавирус — это вызов для всех стран. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя заявление Трампа о том, что в России наступили «трудные времена» из-за коронавируса.

«И наш президент, и американский президент отметили, что в целом коронавирус является огромным вызовом для всех стран, включая и нашу», — заявил представитель Кремля во время конференц-колла. Песков подчеркнул, что Путин сообщил Трампу, что меры, которые принимаются в России для борьбы с коронавирусом, достаточно эффективны. В подтверждение российский президент привел Москву и другие города, в которых «действительно все очень неплохо».

О трудных временах в России Трамп заявил после телефонного разговора с Путиным, напоминает деловая газета «Взгляд». Президенты обсудили проблематику стратегической стабильности и борьбу с коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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