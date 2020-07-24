В Кремле ответили Трампу, заявившего о трудных временах в России

Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп согласились с тем, что коронавирус — это вызов для всех стран. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя заявление Трампа о том, что в России наступили «трудные времена» из-за коронавируса.
«И наш президент, и американский президент отметили, что в целом коронавирус является огромным вызовом для всех стран, включая и нашу», — заявил представитель Кремля во время конференц-колла. Песков подчеркнул, что Путин сообщил Трампу, что меры, которые принимаются в России для борьбы с коронавирусом, достаточно эффективны. В подтверждение российский президент привел Москву и другие города, в которых «действительно все очень неплохо».
О трудных временах в России Трамп заявил после телефонного разговора с Путиным, напоминает деловая газета «Взгляд». Президенты обсудили проблематику стратегической стабильности и борьбу с коронавирусом.