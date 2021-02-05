05 февраля 2021

Пушков осудил Зеленского за закрытие телеканалов. «Слово расходится с делом»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Пушков жестко раскритиковал Зеленского Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Слова президента Украины Владимира Зеленского расходятся с его действиями, так как раньше он обещал не закрывать телеканалы. Так сенатор от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал новость о санкциях против ТВ на Украине.

«Нельзя всерьез воспринимать то, что обещал, говорил и говорит Зеленский. У него не просто слово расходится с делом. У него слова никак не связаны с делами. Вообще никак», — цитирует Пушкова телеканал 360.

О введении санкции в отношении телеканалов стало известно 2 февраля после публикации распоряжения за подписью Зеленского. Согласно документу, ограничительные меры введены в отношении ООО «Новости 24 часа», «Новые коммуникации», телерадиокомпании «112-ТВ», «Лидер ТВ», «ТВ Выбор», «Ариадна ТВ» и «Новый формат ТВ». Кроме того, санкции применены к владельцу большинства вышеперечисленных компаний, медиаменеджеру Тарасу Козаку. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк уточнил, что санкции властей против телеканалов связаны с их пророссийской позицией.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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