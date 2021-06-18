18 июня 2021

Суд арестовал фигуранта дела экс-замглавы ЦБ

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Максима Пальчуна арестовали на два месяца Фото:

Тверской суд Москвы отправил под арест на два месяца Максима Пальчуна, который является вторым фигурантом дела бывшего заместителя председателя Центробанка РФ Константина Корищенко об особо крупной растрате. Об этом рассказали в суде.

«Постановлением Тверского районного суда Москвы от 18 июня 2021 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пальчуна М.И. на срок 2 месяца, то есть до 16 августа 2021 года», — передает РИА «Новости». Ранее был арестован и сам Корищенко.

О задержании бывшего зампреда Центробанка РФ, заведующего кафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Константина Корищенко и бизнесмена Максима Пальчуна стало известно 18 июня. Их обвиняют в растрате 1,4 миллиарда рублей. Как сообщили в пресс-службе МВД РФ, бывший глава АКБ «Инвестбанк» Корищенко и бизнесмен Пальчун в 2013 году вывели активы, обанкротив банк.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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