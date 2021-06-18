Суд арестовал фигуранта дела экс-замглавы ЦБ

Тверской суд Москвы отправил под арест на два месяца Максима Пальчуна, который является вторым фигурантом дела бывшего заместителя председателя Центробанка РФ Константина Корищенко об особо крупной растрате. Об этом рассказали в суде.
«Постановлением Тверского районного суда Москвы от 18 июня 2021 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пальчуна М.И. на срок 2 месяца, то есть до 16 августа 2021 года», — передает РИА «Новости». Ранее был арестован и сам Корищенко.
О задержании бывшего зампреда Центробанка РФ, заведующего кафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Константина Корищенко и бизнесмена Максима Пальчуна стало известно 18 июня. Их обвиняют в растрате 1,4 миллиарда рублей. Как сообщили в пресс-службе МВД РФ, бывший глава АКБ «Инвестбанк» Корищенко и бизнесмен Пальчун в 2013 году вывели активы, обанкротив банк.
Подписывайтесь на URA.RU в