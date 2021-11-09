Аналитики: банки резко сократят число выдаваемых ипотек

Согласно данным агентства Frank RG, в период с января по октябрь 2021 года российские банки одобрили ипотечных кредитов на общую сумму 4,59 трлн рублей. Это больше, чем за весь 2020 год. Однако, в 2022 году следует ожидать серьезного спада, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.
«Динамика выдач в следующем году будет однозначно хуже, чем в этом. Скажутся как заметно возросшие ставки, так и дальнейший, хоть и менее выраженный рост цен. Однако многое будет зависеть и от лимитов выдач в рамках льготных программ, прежде всего, семейной ипотеки», — сказал Доронкин в разговоре с РБК.
По словам главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, Россия близка в завершению активной фазы распространения ипотеки. По ее словам, Россия приблизилась к пределу роста жилищных кредитов. Также доступность жилья должна снизиться из-за роста цен на недвижимость, считает старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.
Согласно данным Объединенного кредитного бюро, из-за подорожания квартир россияне стали брать больше денег на ипотеку. В сентябре средний рост составил 96 тысяч рублей. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, ипотека является единственным способом покупки жилья для большинства россиян, пишет «Дни.ру». Заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев считает, что в ближайшее время не стоит ждать снижения цен на жилье, сообщает RT.
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