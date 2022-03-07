Канада ввела санкции против Соловьева, Симоньян и Дерипаски

07 марта 2022 в 23:38 Размер текста - 17 +

Власти Канады ввели санкции против 10 человек из России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Канады ввели санкции против 10 физических лиц из России из-за военной спецоперации на Украине. В их число вошли Маргарита Симоньян, Олег Дерипаска и Владимир Соловьев. Об этом сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции 7 марта. «Сегодня Канада объявляет о новых санкциях в отношении 10 человек, причастных к этому необоснованному вторжению. В список входят бывшие и нынешние высокопоставленные государственные чиновники, олигархи и сторонники российского руководства», — сказал Трюдо. Он не уточнил имена, однако подчеркнул, что они были взяты из списка, который ранее составил Алексей Навальный. По его словам, новые санкции должны оказать дополнительное давление на российское руководство. Так, власти Канады добавили в санкционные списки пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян, телеведущего Владимира Соловьева, генерального директора Первого канала Константина Эрнста, бизнесмена Олега Дерипаску. Помимо этих людей ограничения коснулись еще пяти человек. Список размещен на сайте канадского правительства. США активно вводили санкции против России и до событий 2014 года. Так, к примеру, в 2012 году с отменой поправки Джексона-Вэника одновременно был принят так называемый «Список Магнитского», который регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или даже просто имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. В список попали несколько десятков чиновников из МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного Суда, Генпрокураторы и ФСИН. Им был запрещен въезд на территорию США, а их денежные и имущественные активы, если таковые имелись, были заморожены. Все выводы о причастности тех или иных лиц были сделаны без расследования и без суда. Сейчас санкции против России вводят многие страны. Так, например, власти Великобритании ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка и Внешэкономбанка. Южная Корея вслед за принятые 1 марта ограничениями против России ввела новые 7 марта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Канады ввели санкции против 10 физических лиц из России из-за военной спецоперации на Украине. В их число вошли Маргарита Симоньян, Олег Дерипаска и Владимир Соловьев. Об этом сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции 7 марта. «Сегодня Канада объявляет о новых санкциях в отношении 10 человек, причастных к этому необоснованному вторжению. В список входят бывшие и нынешние высокопоставленные государственные чиновники, олигархи и сторонники российского руководства», — сказал Трюдо. Он не уточнил имена, однако подчеркнул, что они были взяты из списка, который ранее составил Алексей Навальный. По его словам, новые санкции должны оказать дополнительное давление на российское руководство. Так, власти Канады добавили в санкционные списки пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян, телеведущего Владимира Соловьева, генерального директора Первого канала Константина Эрнста, бизнесмена Олега Дерипаску. Помимо этих людей ограничения коснулись еще пяти человек. Список размещен на сайте канадского правительства. США активно вводили санкции против России и до событий 2014 года. Так, к примеру, в 2012 году с отменой поправки Джексона-Вэника одновременно был принят так называемый «Список Магнитского», который регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или даже просто имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. В список попали несколько десятков чиновников из МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного Суда, Генпрокураторы и ФСИН. Им был запрещен въезд на территорию США, а их денежные и имущественные активы, если таковые имелись, были заморожены. Все выводы о причастности тех или иных лиц были сделаны без расследования и без суда. Сейчас санкции против России вводят многие страны. Так, например, власти Великобритании ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка и Внешэкономбанка. Южная Корея вслед за принятые 1 марта ограничениями против России ввела новые 7 марта.