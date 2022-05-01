Глава МИД Германии поставила РФ условие для отмены санкций

01 мая 2022 в 13:11 Размер текста - 17 +

Глава МИД ФРГ назвала условие для снятия санкций с России Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Антироссийские санкции могут отменить в случае, если России выведет свои войска с территории Украины. Соответствующее заявление сделала глава МИД Германии Анналена Бербок. «Перемирие может быть только первым шагом. Для нас ясно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска. Мир на условиях, которые будет диктовать Россия, не принесет желаемой безопасности ни Украине, ни нам, в Европе», — передает Bild am Sonntag слова Бербок. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. Его рейтинг также поднялся 64,3% в феврале до 77,9% в марте, уточняет RT. Как рассказал глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, под видом инструкторов на Украину прибывают наемники, передает телеканал 360. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Антироссийские санкции могут отменить в случае, если России выведет свои войска с территории Украины. Соответствующее заявление сделала глава МИД Германии Анналена Бербок. «Перемирие может быть только первым шагом. Для нас ясно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска. Мир на условиях, которые будет диктовать Россия, не принесет желаемой безопасности ни Украине, ни нам, в Европе», — передает Bild am Sonntag слова Бербок. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. Его рейтинг также поднялся 64,3% в феврале до 77,9% в марте, уточняет RT. Как рассказал глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, под видом инструкторов на Украину прибывают наемники, передает телеканал 360.