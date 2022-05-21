Канделаки обучает лидерским качествам элиту Екатеринбурга. Фото

21 мая 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Тина Канделаки первая вступила в дискуссию Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Телеведущая Тина Канделаки сегодня обучает элиту Екатеринбурга лидерским качествам. Битва ораторов между ней и официальным представителем МИД России Марией Захаровой проходит 21 мая на площадке на концертной площадке Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже» в Екатеринбурге. Вход — строго по пригласительным, сообщает корреспондент URA.RU. Дискуссию открыла Канделаки — темой о лидерстве. Теледиву приятно поразило количество гостей в зале. «Я смотрю, в субботу все готовы поучиться, как быть настоящими лидерами. Видимо, в Екатеринбурге в пятницу вечером не особо гуляют», — пошутила Канделаки, начиная свое выступление. Журналистка решила узнать, кто из гостей мероприятия считает себя лидером и что, по его мнению, должны сделать все после ее выступления. Ответить решился только один из гостей — он заявил, что все гости должны получить удовольствие от выступления Канделаки. Канделаки таким ответом осталась довольна, после чего начала просвещать всех присутствующих, почему важно быть главным по жизни. Ведущим мероприятия стал шоумен Михаил Галустян, который занимается продвижением концертной площадки Teatro Veneziano. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выйдет на сцену через пару часов. Она выступит с темой «Кризисный менеджмент как стиль жизни». Организатор битвы ораторов Табриз Шахиди ранее назвал встречу Захаровой и Канделаки 21 мая в Екатеринбурге «революционным событием». Захарова прибыла в Екатеринбург днем 20 мая и уже успела встретиться со студентами-международниками в УрФУ, а также выступить перед сотрудниками «Сима-ленда». Канделаки осталась довольна количеством зрителей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Ведущим битвы ораторов стал Михаил Галустян Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Несмотря на субботу, зал был полон Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Телеведущая Тина Канделаки сегодня обучает элиту Екатеринбурга лидерским качествам. Битва ораторов между ней и официальным представителем МИД России Марией Захаровой проходит 21 мая на площадке на концертной площадке Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже» в Екатеринбурге. Вход — строго по пригласительным, сообщает корреспондент URA.RU. Дискуссию открыла Канделаки — темой о лидерстве. Теледиву приятно поразило количество гостей в зале. «Я смотрю, в субботу все готовы поучиться, как быть настоящими лидерами. Видимо, в Екатеринбурге в пятницу вечером не особо гуляют», — пошутила Канделаки, начиная свое выступление. Журналистка решила узнать, кто из гостей мероприятия считает себя лидером и что, по его мнению, должны сделать все после ее выступления. Ответить решился только один из гостей — он заявил, что все гости должны получить удовольствие от выступления Канделаки. Канделаки таким ответом осталась довольна, после чего начала просвещать всех присутствующих, почему важно быть главным по жизни. Ведущим мероприятия стал шоумен Михаил Галустян, который занимается продвижением концертной площадки Teatro Veneziano. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выйдет на сцену через пару часов. Она выступит с темой «Кризисный менеджмент как стиль жизни». Организатор битвы ораторов Табриз Шахиди ранее назвал встречу Захаровой и Канделаки 21 мая в Екатеринбурге «революционным событием». Захарова прибыла в Екатеринбург днем 20 мая и уже успела встретиться со студентами-международниками в УрФУ, а также выступить перед сотрудниками «Сима-ленда».