Минобороны Турции: шесть кораблей с зерном покинули порты Украины

В воскресенье утром, 28 августа, из портов Украины вышли еще шесть кораблей с зерном. Об этом сообщается на сайте министерства обороны Турции.
«По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов вышло еще шесть судов с зерновыми грузами. Объем зерна, отгруженного из украинских портов с момента подписания договора составляет 1 миллион 43 тысячи 286 тонн», — говорится на официальных страницах МО Турции.
Многостороннее соглашение между представителями России, Турции, Украины и ООН, согласно которому были сняты ограничения на поставку российских продуктов на экспорт, а также предоставлено содействие России на вывоз украинского зерна, было подписано 22 июля. Согласно этому соглашению вывоз зерна из нескольких украинских портов осуществляется по Черному морю. Первое судно с зерном было отправлено 1 августа.
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