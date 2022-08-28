Минобороны Турции: шесть кораблей с зерном покинули порты Украины

Вывоз зерна с Украины идет по плану, сообщили в Минобороны Турции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

В воскресенье утром, 28 августа, из портов Украины вышли еще шесть кораблей с зерном. Об этом сообщается на сайте министерства обороны Турции.

«По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов вышло еще шесть судов с зерновыми грузами. Объем зерна, отгруженного из украинских портов с момента подписания договора составляет 1 миллион 43 тысячи 286 тонн», — говорится на официальных страницах МО Турции.

Многостороннее соглашение между представителями России, Турции, Украины и ООН, согласно которому были сняты ограничения на поставку российских продуктов на экспорт, а также предоставлено содействие России на вывоз украинского зерна, было подписано 22 июля. Согласно этому соглашению вывоз зерна из нескольких украинских портов осуществляется по Черному морю. Первое судно с зерном было отправлено 1 августа.