Минобороны Турции: шесть кораблей с зерном покинули порты Украины

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Алексей Текслер в Верхнеуральском муниципальном районе. Челябинская область , пшеница, зерно, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, хлеборобы
Вывоз зерна с Украины идет по плану, сообщили в Минобороны Турции Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

В воскресенье утром, 28 августа, из портов Украины вышли еще шесть кораблей с зерном. Об этом сообщается на сайте министерства обороны Турции.

«По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов вышло еще шесть судов с зерновыми грузами. Объем зерна, отгруженного из украинских портов с момента подписания договора составляет 1 миллион 43 тысячи 286 тонн», — говорится на официальных страницах МО Турции.

Многостороннее соглашение между представителями России, Турции, Украины и ООН, согласно которому были сняты ограничения на поставку российских продуктов на экспорт, а также предоставлено содействие России на вывоз украинского зерна, было подписано 22 июля. Согласно этому соглашению вывоз зерна из нескольких украинских портов осуществляется по Черному морю. Первое судно с зерном было отправлено 1 августа.

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В воскресенье утром, 28 августа, из портов Украины вышли еще шесть кораблей с зерном. Об этом сообщается на сайте министерства обороны Турции. «По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов вышло еще шесть судов с зерновыми грузами. Объем зерна, отгруженного из украинских портов с момента подписания договора составляет 1 миллион 43 тысячи 286 тонн», — говорится на официальных страницах МО Турции. Многостороннее соглашение между представителями России, Турции, Украины и ООН, согласно которому были сняты ограничения на поставку российских продуктов на экспорт, а также предоставлено содействие России на вывоз украинского зерна, было подписано 22 июля. Согласно этому соглашению вывоз зерна из нескольких украинских портов осуществляется по Черному морю. Первое судно с зерном было отправлено 1 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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