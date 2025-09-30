В Магаданской области кошка довела до больницы с десяток детей

В Магаданской области больная кошка заразила инфекцией более десяти детей, которые ее погладили (архивное фото)
Более десяти жителей Магаданской области заразились инфекцией после контакта с больной кошкой. Об этом сообщил глава регионального министерства здравоохранения Александр Витько. По его словам, инцидент произошел в Хасынском районе: дети погладили заболевшее животное и вскоре обратились за медицинской помощью.

«Еще один инфекционный очаг — в Хасыне. История бытовая — дети погладили больную кошку. Дальше ход событий, я думаю, понятен. Больше 10 человек на лечении у дерматологов, в том числе — госпитализированные на круглосуточный стационар», — написал Витько в своем telegram-канале. Он призвал жителей региона быть осторожными при контакте с животными и при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью.

В сообщении министра также упоминались случаи ОРВИ. В региональном Минздраве напомнили о необходимости соблюдать санитарные нормы и своевременно обращаться к медикам по необходимости.

Ранее в России был зафиксирован случай госпитализации ребенка с тяжелой формой сальмонеллеза после длительного контакта с черепахой. Медики напоминают: домашние и уличные животные могут быть переносчиками опасных инфекций и представлять угрозу для здоровья, особенно для детей.

Случаи заражения людей инфекциями после контакта с животными фиксируются в России не впервые. Ранее в Челябинской области во дворе детского сада был обнаружен очаг бешенства, из-за чего на территории ввели карантин и ограничения на перемещение животных.

