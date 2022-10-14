Диетолог Щетинина назвала опасные последствия переедания красного мяса

Диетолог Щетинина: переедание красного мяса грозит онкологией кишечника

15 октября 2022 в 03:02 Размер текста - 17 +

Красное мясо следует есть вместе с овощами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Частое употребление красного мяса (говядина, свинина, баранина) может привести к онкологическому образованию в кишечнике. Чтобы не допустить этого, вместе с мясом человек должен потреблять овощи. Об этом URA.RU рассказала врач диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина. «Были проведены исследования, что если человек в большом количестве потребляет красное мясо, то у него чаще возникают онкопроцессы в кишечнике. Поэтому наше питание должно быть сбалансированным и состоять не только из мяса. Для того, чтобы затормозить процессы онкообразования мы должны наладить процесс выведения распада того же белка. Чтобы активнее они выводились, вместе с мясом обязательно нужно съедать клетчатку, которая содержится в овощах», — сказала Елена Щетинина. Кроме того, существует опасность развития атеросклеротических заболеваний при несоблюдении дозировки продукта, отметила диетолог. «Если речь идет о настороженности приема этих продуктов, то это относится к тому, сколько человек съедает вместе с мясом жиров животного происхождения. В избытке жиры животного происхождения могут повышать уровень холестерина и способствовать развитию атеросклеротических заболеваний», — уточнила она. «В идеале белки животного происхождения должны присутствовать разные. И красное мясо, и белое, то есть птица, и рыба, и яйца, и молочные продукты. И все это в равных количествах. Лучше всего, когда два раза в неделю красное мясо, курица. Три раза в неделю рыба, когда два из них не жирная, один раз — жирная», — добавила эндокринолог. Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с URA.RU заявил, что от мяса можно отказаться, если заменить его на другие продукты животного происхождения — яйца и кисломолочную продукцию. При этом совсем отказываться от продуктов животного происхождения нельзя.

Частое употребление красного мяса (говядина, свинина, баранина) может привести к онкологическому образованию в кишечнике. Чтобы не допустить этого, вместе с мясом человек должен потреблять овощи. Об этом URA.RU рассказала врач диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина. «Были проведены исследования, что если человек в большом количестве потребляет красное мясо, то у него чаще возникают онкопроцессы в кишечнике. Поэтому наше питание должно быть сбалансированным и состоять не только из мяса. Для того, чтобы затормозить процессы онкообразования мы должны наладить процесс выведения распада того же белка. Чтобы активнее они выводились, вместе с мясом обязательно нужно съедать клетчатку, которая содержится в овощах», — сказала Елена Щетинина. Кроме того, существует опасность развития атеросклеротических заболеваний при несоблюдении дозировки продукта, отметила диетолог. «Если речь идет о настороженности приема этих продуктов, то это относится к тому, сколько человек съедает вместе с мясом жиров животного происхождения. В избытке жиры животного происхождения могут повышать уровень холестерина и способствовать развитию атеросклеротических заболеваний», — уточнила она. «В идеале белки животного происхождения должны присутствовать разные. И красное мясо, и белое, то есть птица, и рыба, и яйца, и молочные продукты. И все это в равных количествах. Лучше всего, когда два раза в неделю красное мясо, курица. Три раза в неделю рыба, когда два из них не жирная, один раз — жирная», — добавила эндокринолог. Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с URA.RU заявил, что от мяса можно отказаться, если заменить его на другие продукты животного происхождения — яйца и кисломолочную продукцию. При этом совсем отказываться от продуктов животного происхождения нельзя.