Два человека погибли в лобовом столкновении машин на трассе Екатеринбург — Тюмень. Фото

25 октября 2022 в 23:10 Размер текста - 17 +

На Тюменском тракте лоб в лоб столкнулись две иномарки (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU На 91-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень произошло лобовое столкновение машин Opel и Lexus, в котором погибли два пассажира. Авария произошла, когда одна из машин выехала на встречную полосу для обгона. Инспекторы ГИБДД ищут очевидцев ДТП, так как водитель Lexus уверяет, что Opel ехал без выключенных фар. Обстоятельства аварии URA.RU сообщили в ГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Lexus, совершал обгон и выехал на полосу встречного движения. Допустил столкновение со встречным автомобилем Opel 40-летнего мужчины. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Opel погибли на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи», — рассказали инспекторы. По словам водителя автомобиля Lexus, Opel ехал с выключенными фарами, поэтому он его не заметил. Сотрудники ГИБДД разыскивают водителей с видеорегистраторами, проезжавших место аварии в районе 17:40 часов. Инспекторы надеются, что по записям удастся выяснить, действительно ли Opel ехал с выключенными фарами. Очевидцев просят звонить по телефонам: 8 (34376) 572 20, +7 999 368 05 14 или 02. Авария произошла примерно в 17:40 часов 25 октября на 91-м километре Тюменского тракта Фото: ГИБДД по Свердловской области Водитель и пассажир автомобиля Opel погибли на месте аварии Фото: ГИБДД по Свердловской области

На 91-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень произошло лобовое столкновение машин Opel и Lexus, в котором погибли два пассажира. Авария произошла, когда одна из машин выехала на встречную полосу для обгона. Инспекторы ГИБДД ищут очевидцев ДТП, так как водитель Lexus уверяет, что Opel ехал без выключенных фар. Обстоятельства аварии URA.RU сообщили в ГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Lexus, совершал обгон и выехал на полосу встречного движения. Допустил столкновение со встречным автомобилем Opel 40-летнего мужчины. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Opel погибли на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи», — рассказали инспекторы. По словам водителя автомобиля Lexus, Opel ехал с выключенными фарами, поэтому он его не заметил. Сотрудники ГИБДД разыскивают водителей с видеорегистраторами, проезжавших место аварии в районе 17:40 часов. Инспекторы надеются, что по записям удастся выяснить, действительно ли Opel ехал с выключенными фарами. Очевидцев просят звонить по телефонам: 8 (34376) 572 20, +7 999 368 05 14 или 02.