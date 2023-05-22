Экономист Дудчак: Украина стала банкротом из-за зависимости от Запада. Видео

22 мая 2023 в 20:32 Размер текста - 17 +

Украина оказалась в долговой яме из-за МВФ, заявил Александр Дудчак Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина оказалась в долговой яме из-за многомиллиардных траншей Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил экономист, ведущий научный сотрудник института стран СНГ Александр Дудчак. «Они (Запад — прим. URA.RU) давно вогнали [Украину] в яму, из которой нельзя выбраться. Сейчас они просто выполняют определенные формальности, чтобы изображать жизнеспособность этого организма — давно уже мертвого, — который называется Украина и находится полностью под внешним управлением», — заявил Александр Дудчак, его слова приводит Пятый канал. По его словам, Украина осознает, что ее экономика сильно зависит от стран Запада только после смены политики последних. Дудчак отметил, что на данный момент экономика Украины держится на инвестициях извне. Также экономист заявил, что страны Запада используют Киев для противостояния с Россией. Ранее МВФ выделил Украине кредит на сумму 15,6 миллиарда долларов сроком на четыре года. Об этом заявил постоянный представитель Фонда на Украине Ваграм Степанян.

Украина оказалась в долговой яме из-за многомиллиардных траншей Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил экономист, ведущий научный сотрудник института стран СНГ Александр Дудчак. «Они (Запад — прим. URA.RU) давно вогнали [Украину] в яму, из которой нельзя выбраться. Сейчас они просто выполняют определенные формальности, чтобы изображать жизнеспособность этого организма — давно уже мертвого, — который называется Украина и находится полностью под внешним управлением», — заявил Александр Дудчак, его слова приводит Пятый канал. По его словам, Украина осознает, что ее экономика сильно зависит от стран Запада только после смены политики последних. Дудчак отметил, что на данный момент экономика Украины держится на инвестициях извне. Также экономист заявил, что страны Запада используют Киев для противостояния с Россией. Ранее МВФ выделил Украине кредит на сумму 15,6 миллиарда долларов сроком на четыре года. Об этом заявил постоянный представитель Фонда на Украине Ваграм Степанян.