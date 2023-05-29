Политический аналитик Озер: США потеряли свое влияние в Турции

29 мая 2023 в 08:52 Размер текста - 17 +

США рады тому, что ЕС потерял Турцию в качестве своего политического партнера, уверен аналитик Энгин Озер Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Выборы президента в Турции США давно теряют свое политическое влияние на Анкару. Именно поэтому Вашингтон может быть рад тому, что Евросоюз проиграл, когда сделал ставку на оппозицию в ходе президентских выборов в Турции. Об этом рассказал турецкий политический аналитик Энгин Озер. «США уже давно теряют свое влияние в Турции. <…> Возможно Вашингтон будет рад, что Евросоюз потерял такого стратегического партнера, как Турция», — уточнил Энгин Озер в беседе с РИА Новости. По его словам, именно ЕС поддерживал оппозицию в ходе президентских выборов. США же больше заняты ситуацией на Украине, а также конфликтом между КНР и Тайванем. По итогам второго тура президентских выборов в Турции победу одержал Реджеп Эрдоган. О его победе стало известно 28 мая 2023 года. Мировые лидеры поздравили Эрдогана с переизбранием, отметив, что готовы поддерживать с ним партнерские отношения. Это его третий президентский срок. Оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу назвал прошедшие выборы несправедливыми, пишет Life . Досрочное голосование проходило 20 мая, передают « Невские новости».

США давно теряют свое политическое влияние на Анкару. Именно поэтому Вашингтон может быть рад тому, что Евросоюз проиграл, когда сделал ставку на оппозицию в ходе президентских выборов в Турции. Об этом рассказал турецкий политический аналитик Энгин Озер. «США уже давно теряют свое влияние в Турции. <…> Возможно Вашингтон будет рад, что Евросоюз потерял такого стратегического партнера, как Турция», — уточнил Энгин Озер в беседе с РИА Новости. По его словам, именно ЕС поддерживал оппозицию в ходе президентских выборов. США же больше заняты ситуацией на Украине, а также конфликтом между КНР и Тайванем. По итогам второго тура президентских выборов в Турции победу одержал Реджеп Эрдоган. О его победе стало известно 28 мая 2023 года. Мировые лидеры поздравили Эрдогана с переизбранием, отметив, что готовы поддерживать с ним партнерские отношения. Это его третий президентский срок. Оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу назвал прошедшие выборы несправедливыми, пишет Life. Досрочное голосование проходило 20 мая, передают «Невские новости».