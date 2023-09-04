Украинские депутаты поддержали отставку Резникова с поста министра обороны

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Алексей Резников покинул свой пост 4 сентября Фото:

Депутаты Верховной Рады Украины поддержали отставку министра обороны Алексея Резникова с его должности — практически все проголосовали «за». Об этом заявил депутат Рады Ярослав Железняк.

«16 [депутатов Рады проголосовали за отставку Резникова]. Двое воздержались», — написал Ярослав Железняк в своем telegram-канале.

До официальной отставки Резникова Железняк уже заранее писал, что министр может покинуть свой пост. Официально Резников ушел 4 сентября, передает «Национальная служба новостей». Авторы французской газеты Le Monde сопоставили уход министра с коррупционными скандалами при министерстве. Неоднократно зарубежные СМИ писали об этом. Причем сам министр еще в начале года подавал заявление об отставке после случаев раскрытия коррупционных схем внутри украинского министерства.

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Депутаты Верховной Рады Украины поддержали отставку министра обороны Алексея Резникова с его должности — практически все проголосовали «за». Об этом заявил депутат Рады Ярослав Железняк. «16 [депутатов Рады проголосовали за отставку Резникова]. Двое воздержались», — написал Ярослав Железняк в своем telegram-канале. До официальной отставки Резникова Железняк уже заранее писал, что министр может покинуть свой пост. Официально Резников ушел 4 сентября, передает «Национальная служба новостей». Авторы французской газеты Le Monde сопоставили уход министра с коррупционными скандалами при министерстве. Неоднократно зарубежные СМИ писали об этом. Причем сам министр еще в начале года подавал заявление об отставке после случаев раскрытия коррупционных схем внутри украинского министерства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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