Украинские депутаты поддержали отставку Резникова с поста министра обороны

Депутаты Верховной Рады Украины поддержали отставку министра обороны Алексея Резникова с его должности — практически все проголосовали «за». Об этом заявил депутат Рады Ярослав Железняк.
«16 [депутатов Рады проголосовали за отставку Резникова]. Двое воздержались», —
До официальной отставки Резникова Железняк уже заранее писал, что министр может покинуть свой пост. Официально Резников ушел 4 сентября, передает «Национальная служба новостей». Авторы французской газеты Le Monde сопоставили уход министра с коррупционными скандалами при министерстве. Неоднократно зарубежные СМИ писали об этом. Причем сам министр еще в начале года подавал заявление об отставке после случаев раскрытия коррупционных схем внутри украинского министерства.
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