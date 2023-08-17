Лукашенко рассказал, когда Беларусь вступит в военный конфликт на Украине

Лукашенко: Минск не планирует вступать в конфликт на Украине, но будет помогать РФ

17 августа 2023 в 21:32 Размер текста - 17 +

Лукашенко заявил, что всегда будет помогать РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минск не будет участвовать в боевых действиях на Украине, пока украинцы не пересекут границу Беларуси. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. При этом он отметил, что белорусы всегда будут помогать россиянам. «Если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этой войне участвовать, в горячей этой войне, но помогать России мы будем всегда», — заявил Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко. Он отметил, что России помогают 55 стран, но только Беларусь делает это открыто, потому что президент РФ Владимир Путин — его союзник.

Минск не будет участвовать в боевых действиях на Украине, пока украинцы не пересекут границу Беларуси. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. При этом он отметил, что белорусы всегда будут помогать россиянам. «Если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этой войне участвовать, в горячей этой войне, но помогать России мы будем всегда», — заявил Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко. Он отметил, что России помогают 55 стран, но только Беларусь делает это открыто, потому что президент РФ Владимир Путин — его союзник.