Лукашенко рассказал, когда Беларусь вступит в военный конфликт на Украине

Лукашенко заявил, что всегда будет помогать РФ
Минск не будет участвовать в боевых действиях на Украине, пока украинцы не пересекут границу Беларуси. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. При этом он отметил, что белорусы всегда будут помогать россиянам.
«Если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этой войне участвовать, в горячей этой войне, но помогать России мы будем всегда», — заявил Лукашенко в
Он отметил, что России помогают 55 стран, но только Беларусь делает это открыто, потому что президент РФ Владимир Путин — его союзник.
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