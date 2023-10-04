Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области

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Украинский Миг-29 был поражен российскими истребителями, сообщили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Истребители России сбили МиГ-29, который принадлежит ВСУ, в небе над Днепропетровской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Истребительная авиация ВКС РФ сбила украинский МиГ-29 в районе населенного пункта Солдатское в Днепропетровской области», — сообщили в Минобороны РФ. Информацию передает РИА Новости.

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Истребители России сбили МиГ-29, который принадлежит ВСУ, в небе над Днепропетровской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Истребительная авиация ВКС РФ сбила украинский МиГ-29 в районе населенного пункта Солдатское в Днепропетровской области», — сообщили в Минобороны РФ. Информацию передает РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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