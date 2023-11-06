ЕС пытается лишить три страны Европы суверенитета при помощи права вето

07 ноября 2023 в 03:15 Размер текста - 17 +

ЕС хочет лишить права вето Польшу, Словакию и Венгрию Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Евросоюз пытается лишить права вето при вынесении решений Венгрию, Словакию и Польшу, которые не всегда поддерживают внешнюю политику ЕС. Об этом сообщают «Известия». Отказ от права вето при вынесении решений в Евросоюзе является попыткой лишить суверенитета небольшие страны, входящие в объединения, заявили чиновники, состоящие в Евросоюзе. «Внутренние противоречия в ЕС обострились в 2022 году после начала спецоперации, а проблемы возникали при согласовании помощи Киеву из-за позиции Венгрии, которая требует исключения своего банка ОТР из украинского черного списка. В декабре 2022 года Будапешт наложил вето на пакет финансовой помощи Украине. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет помогать Киеву, и с Польшей есть определенные сложности в коммуникации, хоть они и не связаны с позицией по Украине. В этом случае ЕС становится конструкцией, которая неспособна быстро принимать решения», — пишут «Известия». В пользу отмены права вето высказываются европейские чиновники и руководство Германии, но не все поддерживают развитие объединения в таком направлении. «Политики, которые добиваются отмены принципа единогласия, хотят управлять Европой и отдельными странами, имеют огромную жажду власти, поэтому такой исход станет следующей волной передачи полномочий в руки таких политиков», — заявил «Известиям» депутат от Словакии Милан Угрик. Евродепутат от Германии Гуннар Бек так же заявил, что «Альтернатива для Германии» выступает за усиление права вето стран и противостоит централизации власти в Евросоюзе, поддерживая «принцип большой национальной самодостаточности». Ранее представители Венгрии и Словакии выступили против выделения 50 миллиардов евро на помощь Украине, обосновав это коррумпированностью страны-получателя и неэффективностью такого формата поддержки, пишет телеканал 360. В Евросоюзе рассчитывают убедить венгерского премьер-министра Виктора Орбана снять вето и высвободить часть средств. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Евросоюз пытается лишить права вето при вынесении решений Венгрию, Словакию и Польшу, которые не всегда поддерживают внешнюю политику ЕС. Об этом сообщают «Известия». Отказ от права вето при вынесении решений в Евросоюзе является попыткой лишить суверенитета небольшие страны, входящие в объединения, заявили чиновники, состоящие в Евросоюзе. «Внутренние противоречия в ЕС обострились в 2022 году после начала спецоперации, а проблемы возникали при согласовании помощи Киеву из-за позиции Венгрии, которая требует исключения своего банка ОТР из украинского черного списка. В декабре 2022 года Будапешт наложил вето на пакет финансовой помощи Украине. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет помогать Киеву, и с Польшей есть определенные сложности в коммуникации, хоть они и не связаны с позицией по Украине. В этом случае ЕС становится конструкцией, которая неспособна быстро принимать решения», — пишут «Известия». В пользу отмены права вето высказываются европейские чиновники и руководство Германии, но не все поддерживают развитие объединения в таком направлении. «Политики, которые добиваются отмены принципа единогласия, хотят управлять Европой и отдельными странами, имеют огромную жажду власти, поэтому такой исход станет следующей волной передачи полномочий в руки таких политиков», — заявил «Известиям» депутат от Словакии Милан Угрик. Евродепутат от Германии Гуннар Бек так же заявил, что «Альтернатива для Германии» выступает за усиление права вето стран и противостоит централизации власти в Евросоюзе, поддерживая «принцип большой национальной самодостаточности». Ранее представители Венгрии и Словакии выступили против выделения 50 миллиардов евро на помощь Украине, обосновав это коррумпированностью страны-получателя и неэффективностью такого формата поддержки, пишет телеканал 360. В Евросоюзе рассчитывают убедить венгерского премьер-министра Виктора Орбана снять вето и высвободить часть средств.