Минкульт даст деньги на кино об СВО, экранизацию Прилепина и биографию Лимонова

28 ноября 2023 в 02:01 Размер текста - 17 +

Минкульт РФ выделило финансирование на создание 249 проектов Фото: Антон Белицкий новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство культуры РФ выделит деньги на создание 249 проектов, в список которых вошли картины об СВО «Своих не бросаем» и «Свинцовые небеса», экранизация рассказа Захара Прилепина «Лес» и документальное кино о писателе Эдуарде Лимонове. Список победителей питчингов опубликовал Минкульт России. «По результатам рассмотрения заявок Департаменту кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ было рекомендовано включить в список получателей субсидий в 2023 году 105 неигровых и 60 игровых художественных картин, 10 детских и юношеских фильмов, а также 74 анимационных проекта», — сообщило ведомство. В Минкульте уточнили, что среди работ, которые получат поддержку, есть киноленты об СВО «Своих не бросаем» и «Свинцовые небеса», экранизация рассказа «Лес» и документальное кино о Лимонове. Среди художественных фильмов, получивших финансирование, также значатся: экранизация романа «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона, фильм «Семейное счастье» по мотивам книги Льва Толстова, а также продолжение «Чебурашки». Фильмы о режиссере Никите Михалкове, писателе Михаиле Булгакове и режиссере Леониде Шварцмане вошли в список неигровых картин. В начале октября URA.RU сообщало, что из российского бюджета выделены средства на съемки фильмов про специальную операцию России на Украине. Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала агентству, что в Минкульте уже готовят сценарии про СВО, проекты фильмов патриотической направленности и исторические картины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство культуры РФ выделит деньги на создание 249 проектов, в список которых вошли картины об СВО «Своих не бросаем» и «Свинцовые небеса», экранизация рассказа Захара Прилепина «Лес» и документальное кино о писателе Эдуарде Лимонове. Список победителей питчингов опубликовал Минкульт России. «По результатам рассмотрения заявок Департаменту кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ было рекомендовано включить в список получателей субсидий в 2023 году 105 неигровых и 60 игровых художественных картин, 10 детских и юношеских фильмов, а также 74 анимационных проекта», — сообщило ведомство. В Минкульте уточнили, что среди работ, которые получат поддержку, есть киноленты об СВО «Своих не бросаем» и «Свинцовые небеса», экранизация рассказа «Лес» и документальное кино о Лимонове. Среди художественных фильмов, получивших финансирование, также значатся: экранизация романа «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона, фильм «Семейное счастье» по мотивам книги Льва Толстова, а также продолжение «Чебурашки». Фильмы о режиссере Никите Михалкове, писателе Михаиле Булгакове и режиссере Леониде Шварцмане вошли в список неигровых картин. В начале октября URA.RU сообщало, что из российского бюджета выделены средства на съемки фильмов про специальную операцию России на Украине. Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала агентству, что в Минкульте уже готовят сценарии про СВО, проекты фильмов патриотической направленности и исторические картины.