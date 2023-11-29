Бывший помощник Путина дал прогноз Украине и Зеленскому на следующий год

Экс-помощник Путина Сурков: Украину ждет деградация

29 ноября 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Украина столкнется с дезорганизацией, заявил Владислав Сурков Фото: Антон Белицкий © URA.RU В грядущем году «подставное государство» Украина будет сталкиваться с деградацией и дезорганизацией, а ее лидер Владимир Зеленский окончательно разочарует рядовых украинцев. Такое мнение выразил экс-помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков. «Следующий год станет годом деградации и дезорганизации украинского подставного государства», — написал Сурков в своей статье на портале «Актуальные комментарии». Он также представил будущее отношение украинцев к Зеленскому, обратившись к известной цитате из пьесы «Ревизор»: «Сосульку, тряпку принял за важного человека!». Из-за неудач ВСУ на фронте растет риск возникновения военного переворота на Украине, что может угрожать политической стабильности власти Зеленского. Конфликт между главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным и Зеленским продолжает нарастать, а более сложное положение ВСУ на передовой только усугубляет ситуацию.

В грядущем году «подставное государство» Украина будет сталкиваться с деградацией и дезорганизацией, а ее лидер Владимир Зеленский окончательно разочарует рядовых украинцев. Такое мнение выразил экс-помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков. «Следующий год станет годом деградации и дезорганизации украинского подставного государства», — написал Сурков в своей статье на портале «Актуальные комментарии». Он также представил будущее отношение украинцев к Зеленскому, обратившись к известной цитате из пьесы «Ревизор»: «Сосульку, тряпку принял за важного человека!». Из-за неудач ВСУ на фронте растет риск возникновения военного переворота на Украине, что может угрожать политической стабильности власти Зеленского. Конфликт между главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным и Зеленским продолжает нарастать, а более сложное положение ВСУ на передовой только усугубляет ситуацию.