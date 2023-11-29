Бывший помощник Путина дал прогноз Украине и Зеленскому на следующий год

Экс-помощник Путина Сурков: Украину ждет деградация
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Послание Президента РФ В. Путина Федеральному собранию РФ. Москва, сурков владислав
Украина столкнется с дезорганизацией, заявил Владислав Сурков Фото:

В грядущем году «подставное государство» Украина будет сталкиваться с деградацией и дезорганизацией, а ее лидер Владимир Зеленский окончательно разочарует рядовых украинцев. Такое мнение выразил экс-помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков.

«Следующий год станет годом деградации и дезорганизации украинского подставного государства», — написал Сурков в своей статье на портале «Актуальные комментарии». Он также представил будущее отношение украинцев к Зеленскому, обратившись к известной цитате из пьесы «Ревизор»: «Сосульку, тряпку принял за важного человека!».

Из-за неудач ВСУ на фронте растет риск возникновения военного переворота на Украине, что может угрожать политической стабильности власти Зеленского. Конфликт между главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным и Зеленским продолжает нарастать, а более сложное положение ВСУ на передовой только усугубляет ситуацию.

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В грядущем году «подставное государство» Украина будет сталкиваться с деградацией и дезорганизацией, а ее лидер Владимир Зеленский окончательно разочарует рядовых украинцев. Такое мнение выразил экс-помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков. «Следующий год станет годом деградации и дезорганизации украинского подставного государства», — написал Сурков в своей статье на портале «Актуальные комментарии». Он также представил будущее отношение украинцев к Зеленскому, обратившись к известной цитате из пьесы «Ревизор»: «Сосульку, тряпку принял за важного человека!». Из-за неудач ВСУ на фронте растет риск возникновения военного переворота на Украине, что может угрожать политической стабильности власти Зеленского. Конфликт между главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным и Зеленским продолжает нарастать, а более сложное положение ВСУ на передовой только усугубляет ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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