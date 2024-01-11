Медведев: в 2023 году 500 тысяч человек принято в состав группировки войск

11 января 2024 в 21:15 Размер текста - 17 +

420 тысяч человек было привлечено в состав Объединенной группировки войск по контракту, заявил Дмитрий Медведев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В 2023 году 500 тысяч человек были приняты на военную службу в интересах Объединенной группировки войск. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «В 2023 году в интересах Объединенной группировки войск РФ привлечено больше 500 тысяч человек», — сообщил Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками. Он добавил, что при этом 420 тысяч человек из этого количества были приняты по контракту. По словам Медведева в течение 2023 года на военную службу было принято более 452 тысяч человек, по данным Минобороны РФ. Он отметил, что системный подход к привлечению граждан к военной службе успешно реализуется во многих регионах.

В 2023 году 500 тысяч человек были приняты на военную службу в интересах Объединенной группировки войск. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «В 2023 году в интересах Объединенной группировки войск РФ привлечено больше 500 тысяч человек», — сообщил Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками. Он добавил, что при этом 420 тысяч человек из этого количества были приняты по контракту. По словам Медведева в течение 2023 года на военную службу было принято более 452 тысяч человек, по данным Минобороны РФ. Он отметил, что системный подход к привлечению граждан к военной службе успешно реализуется во многих регионах.