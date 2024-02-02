Карта СВО на Украине 2 февраля: ВС РФ сорвали попытку украинской ДРГ зайти в тыл

Солдаты РФ помешали украинской ДРГ зайти в тыл на купянском направлении

02 февраля 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Российские артиллеристы продолжают атаковать опорные пункты ВСУ и мешать их продвижению Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский расчет артиллерийской установки «Мста-СМ1» предотвратил попытку украинских диверсантов прорваться в тыл российской армии на купянском направлении. В ликвидации участвовали солдаты из группировки «Запад». Ход спецоперации на Украине за 2 февраля — в материале URA.RU. Купянское направление Бойцы из западной группировки поразили украинскую диверсионно-разведывательную группу на купянском направлении, когда та пыталась пройти в тыл российской армии. Противник был поражен при помощи самоходной гаубицы «Мста-СМ1». Об этом рассказали в Минобороны РФ. При помощи гаубицы солдаты ВС РФ уничтожают замаскированные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на различных направлениях фронта. Всего за сутки на купянском направлении российские солдаты продвинулись в районе Табаевки, а также в районе населенных пунктов Тернов и Ямполовка. Недалеко от Серебрянского леса проходят позиционные бои. В российском военном ведомстве также рассказали, что группировка ВС РФ уничтожила польскую артиллерийскую установку Krab. Артемовское направление Российские солдаты продолжают проводить бои в Богдановке. Также ВС РФ смогли перегруппироваться в районе Красного и продвинуться к северу от Клещеевки. Помимо этого, к западу от Артемовска (Бахмута), бойцы при помощи дрона смогли сбросить снаряды на украинских военных. Карта: URA.RU Запорожское направление Продолжаются бои у Работино. Помимо этого, российские военные смогли выдвинуться к северу от села Приютное. Также бойцы РФ продолжают штурмовую операцию в Богдановке. Донецкое направление Российские солдаты продвинулись на юге Авдеевки. Кроме того, они удерживают позиции в Царской Охоте. Также ВС РФ успешно продолжают атаковать украинские силы в райне Георгиевки. На этом направлении продолжают работать и российские артиллеристы. Например, был уничтожен наблюдательный пункт ВСУ под Донецком. В Минобороны РФ уточняли, что солдаты за сутки на данном направлении улучшили свои позиции. Помимо этого, военнослужащие отразили атаки штурмовых групп ВСУ в Новомихайловке, Белогоровке и Курдюмовке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский расчет артиллерийской установки «Мста-СМ1» предотвратил попытку украинских диверсантов прорваться в тыл российской армии на купянском направлении. В ликвидации участвовали солдаты из группировки «Запад». Ход спецоперации на Украине за 2 февраля — в материале URA.RU. Бойцы из западной группировки поразили украинскую диверсионно-разведывательную группу на купянском направлении, когда та пыталась пройти в тыл российской армии. Противник был поражен при помощи самоходной гаубицы «Мста-СМ1». Об этом рассказали в Минобороны РФ. При помощи гаубицы солдаты ВС РФ уничтожают замаскированные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на различных направлениях фронта. Всего за сутки на купянском направлении российские солдаты продвинулись в районе Табаевки, а также в районе населенных пунктов Тернов и Ямполовка. Недалеко от Серебрянского леса проходят позиционные бои. В российском военном ведомстве также рассказали, что группировка ВС РФ уничтожила польскую артиллерийскую установку Krab. Российские солдаты продолжают проводить бои в Богдановке. Также ВС РФ смогли перегруппироваться в районе Красного и продвинуться к северу от Клещеевки. Помимо этого, к западу от Артемовска (Бахмута), бойцы при помощи дрона смогли сбросить снаряды на украинских военных. Продолжаются бои у Работино. Помимо этого, российские военные смогли выдвинуться к северу от села Приютное. Также бойцы РФ продолжают штурмовую операцию в Богдановке. Российские солдаты продвинулись на юге Авдеевки. Кроме того, они удерживают позиции в Царской Охоте. Также ВС РФ успешно продолжают атаковать украинские силы в райне Георгиевки. На этом направлении продолжают работать и российские артиллеристы. Например, был уничтожен наблюдательный пункт ВСУ под Донецком. В Минобороны РФ уточняли, что солдаты за сутки на данном направлении улучшили свои позиции. Помимо этого, военнослужащие отразили атаки штурмовых групп ВСУ в Новомихайловке, Белогоровке и Курдюмовке.