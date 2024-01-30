Карта СВО на Украине 30 января: два солдата уничтожили два опорных пункта ВСУ

Солдаты из группировки «Юг» вдвоем уничтожили два опорных пункта ВСУ

30 января 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Российские артиллеристы уничтожают опорные пункты ВСУ на различных направлениях Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Двое российских солдат смогли уничтожить два украинских опорных пунктов на одном из направлений зоны СВО на Украине. Также ВС РФ за два месяца значительно продвинулись под Угледаром. Этому поспособствовало грамотное взаимодействие бойцов, вместе с расчетами огнеметных систем «Солнцепек». Ход СВО на Украине 30 января — в материале URA.RU. Донецкое и южно-донецкое направления Солдаты ВС РФ под Угледаром за два месяца существенно продвинулись вперед, благодаря совместной работе расчетов огнеметных систем «Солнцепек». Об этом рассказал командир расчета ТОС из группировки «Восток» с позывным «Ефим». Он подчеркнул, что расчеты работают на местах в течение нескольких минут. Сразу после нанесения удара они покидают позиции. Также за сутки на донецком направлении российские бойцы ударили по опорным пунктам ВСУ. Для этого были задействованы штурмовики Су-25, уточнили в Минобороны РФ. На одном из направлений также были уничтожены два опорных пункта ВСУ. В их ликвидации участвовали всего двое российских солдат — бойцы с позывными «Батя» и «Феникс». Всего было отражено шесть вражеских атак. Противник потерял до 210 военнослужащих. На фланге у Авдеевки разведчики выслеживают технику и уничтожают ее при помощи дронов, передают российские военкоры. Бойцы РФ продвинулись в южной части Первомайского, а также к северу от Новомихайловки. В свою очередь, на южно-донецком направлении штурмовые группы гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота смогли захватить один из ключевых опорных пунктов на этом участке фронта. В результате успешной атаки было уничтожено до десяти украинских солдат. Общие потери на южно-донецком направлении составили до 90 бойцов ВСУ. Краснолиманское направление Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) России также за сутки уничтожили опорные пункты ВСУ. В ликвидации помогали наводчики. Помимо бойцов личного состава была поражена и вражеская техника. Украина потеряла более 130 человек в результате ударов российских артиллеристов и расчетов тяжелых огнеметных систем (ТОС). Отмечается, что ВС РФ улучшили положение по переднему краю. Купянское направление На купянском направлении освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области. В районе Синьковки отражены три атаки ВСУ. Потери противника составили до 30 человек. Кроме того, бойцы ВС РФ атаковали позиции противника у Тернов и Ямполовки, а также штурмовали позиции ВСУ у Белогоровки. Запорожское направление На запорожском направлении ВСУ потеряли до 30 солдат. На Запорожском направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 30 военнослужащих. Российские бойцы из Военно-воздушных войск (ВДВ) уничтожают укрепления ВСУ перед атакой штурмовиков у населенного пункта Вербовое. На Времевском выступе русская армия продвинулась к северу от Приютного. Фото: Инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Двое российских солдат смогли уничтожить два украинских опорных пунктов на одном из направлений зоны СВО на Украине. Также ВС РФ за два месяца значительно продвинулись под Угледаром. Этому поспособствовало грамотное взаимодействие бойцов, вместе с расчетами огнеметных систем «Солнцепек». Ход СВО на Украине 30 января — в материале URA.RU. Солдаты ВС РФ под Угледаром за два месяца существенно продвинулись вперед, благодаря совместной работе расчетов огнеметных систем «Солнцепек». Об этом рассказал командир расчета ТОС из группировки «Восток» с позывным «Ефим». Он подчеркнул, что расчеты работают на местах в течение нескольких минут. Сразу после нанесения удара они покидают позиции. Также за сутки на донецком направлении российские бойцы ударили по опорным пунктам ВСУ. Для этого были задействованы штурмовики Су-25, уточнили в Минобороны РФ. На одном из направлений также были уничтожены два опорных пункта ВСУ. В их ликвидации участвовали всего двое российских солдат — бойцы с позывными «Батя» и «Феникс». Всего было отражено шесть вражеских атак. Противник потерял до 210 военнослужащих. На фланге у Авдеевки разведчики выслеживают технику и уничтожают ее при помощи дронов, передают российские военкоры. Бойцы РФ продвинулись в южной части Первомайского, а также к северу от Новомихайловки. В свою очередь, на южно-донецком направлении штурмовые группы гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота смогли захватить один из ключевых опорных пунктов на этом участке фронта. В результате успешной атаки было уничтожено до десяти украинских солдат. Общие потери на южно-донецком направлении составили до 90 бойцов ВСУ. Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) России также за сутки уничтожили опорные пункты ВСУ. В ликвидации помогали наводчики. Помимо бойцов личного состава была поражена и вражеская техника. Украина потеряла более 130 человек в результате ударов российских артиллеристов и расчетов тяжелых огнеметных систем (ТОС). Отмечается, что ВС РФ улучшили положение по переднему краю. На купянском направлении освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области. В районе Синьковки отражены три атаки ВСУ. Потери противника составили до 30 человек. Кроме того, бойцы ВС РФ атаковали позиции противника у Тернов и Ямполовки, а также штурмовали позиции ВСУ у Белогоровки. На запорожском направлении ВСУ потеряли до 30 солдат. На Запорожском направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 30 военнослужащих. Российские бойцы из Военно-воздушных войск (ВДВ) уничтожают укрепления ВСУ перед атакой штурмовиков у населенного пункта Вербовое. На Времевском выступе русская армия продвинулась к северу от Приютного.