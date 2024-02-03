В ФСО рассказали, на каких машинах ездит Путин

ФСО: Владимир Путин ездит только на отечественных автомобилях

03 февраля 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

В гараже ФСО большую часть помещения занимают отечественные автомобили, уточнил Денис Симонов Фото: Илья Московец © URA.RU Президент России Владимир Путин не пользуется иностранными автомобилями. Об этом рассказал начальник отдела по связям с общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Денис Симонов. «Большую часть гаража составляют автомобили отечественного производства. Есть иностранные машины, но глава государства ими не пользуется, и они покинут гараж после достижения определенного пробега», — сказал Симонов, передают РИА Новости. Под гаражом он имел в виду автопарк, который находится во владении службы. В сентябре 2023 года Путин анонсировал массовое производство отечественных автомобилей Aurus. Он подчеркнул, что машины подешевеют в два раза. Тогда же Путин поручил правительству РФ пересаживать чиновников на отечественные авто.

Президент России Владимир Путин не пользуется иностранными автомобилями. Об этом рассказал начальник отдела по связям с общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Денис Симонов. «Большую часть гаража составляют автомобили отечественного производства. Есть иностранные машины, но глава государства ими не пользуется, и они покинут гараж после достижения определенного пробега», — сказал Симонов, передают РИА Новости. Под гаражом он имел в виду автопарк, который находится во владении службы. В сентябре 2023 года Путин анонсировал массовое производство отечественных автомобилей Aurus. Он подчеркнул, что машины подешевеют в два раза. Тогда же Путин поручил правительству РФ пересаживать чиновников на отечественные авто.