В ФСО рассказали, на каких машинах ездит Путин

ФСО: Владимир Путин ездит только на отечественных автомобилях
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В гараже ФСО большую часть помещения занимают отечественные автомобили, уточнил Денис Симонов Фото:

Президент России Владимир Путин не пользуется иностранными автомобилями. Об этом рассказал начальник отдела по связям с общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Денис Симонов.

«Большую часть гаража составляют автомобили отечественного производства. Есть иностранные машины, но глава государства ими не пользуется, и они покинут гараж после достижения определенного пробега», — сказал Симонов, передают РИА Новости. Под гаражом он имел в виду автопарк, который находится во владении службы.

В сентябре 2023 года Путин анонсировал массовое производство отечественных автомобилей Aurus. Он подчеркнул, что машины подешевеют в два раза. Тогда же Путин поручил правительству РФ пересаживать чиновников на отечественные авто.

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Президент России Владимир Путин не пользуется иностранными автомобилями. Об этом рассказал начальник отдела по связям с общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Денис Симонов. «Большую часть гаража составляют автомобили отечественного производства. Есть иностранные машины, но глава государства ими не пользуется, и они покинут гараж после достижения определенного пробега», — сказал Симонов, передают РИА Новости. Под гаражом он имел в виду автопарк, который находится во владении службы. В сентябре 2023 года Путин анонсировал массовое производство отечественных автомобилей Aurus. Он подчеркнул, что машины подешевеют в два раза. Тогда же Путин поручил правительству РФ пересаживать чиновников на отечественные авто.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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