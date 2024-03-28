Эндокринолог Гридина рассказала, как лечить ожирение

Людям с избыточной массой тела необходимо чаще заниматься спортом, так как это ключевой момент в лечении ожирения. Об этом заявила диетолог и эндокринолог Наталья Гридина.
«Спорт — важнейший аспект в лечении ожирения. Инсулинорезистентность можно уменьшить только при ежедневном движении продолжительностью более часа. Помогает и ходьба, за счет этого уровень сахара постепенно падает», — заявила Гридина «Известиям».
По словам врача, к ожирению приводит и повышение уровня жизни и потребление калорийных продуктов. Способствует набору веса и удаленная работа, а также сервисы доставки продуктов и покупок, сидячая работа. Набору излишнего веса способствуют и маленькие гастрономические радости. По данным диетолога, лишнее хлебобулочное изделие, съедаемое за день, прибавляет 1,1 кг веса в год.
По мнению академика РАН, главного внештатного специалиста-диетолога Минздрава Виктора Тутельяна, справиться с эпидемией ожирения и укрепить здоровье помогут специальные обогащенные продукты. В таких продуктах снижено количество углеводов и повышено содержание витаминов и минеральных веществ.
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