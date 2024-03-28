Эндокринолог Гридина рассказала, как лечить ожирение

Эндокринолог Гридина: спорт — важнейший аспект в лечении ожирения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ирина Текслер на брифинге «Презентация проектов Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020». Челябинск, здоровье, болезнь, ожирение, полнота, толстая женщина
К ожирению приводит потребление калорийных продуктов Фото:

Людям с избыточной массой тела необходимо чаще заниматься спортом, так как это ключевой момент в лечении ожирения. Об этом заявила диетолог и эндокринолог Наталья Гридина.

«Спорт — важнейший аспект в лечении ожирения. Инсулинорезистентность можно уменьшить только при ежедневном движении продолжительностью более часа. Помогает и ходьба, за счет этого уровень сахара постепенно падает», — заявила Гридина «Известиям».

По словам врача, к ожирению приводит и повышение уровня жизни и потребление калорийных продуктов. Способствует набору веса и удаленная работа, а также сервисы доставки продуктов и покупок, сидячая работа. Набору излишнего веса способствуют и маленькие гастрономические радости. По данным диетолога, лишнее хлебобулочное изделие, съедаемое за день, прибавляет 1,1 кг веса в год.

По мнению академика РАН, главного внештатного специалиста-диетолога Минздрава Виктора Тутельяна, справиться с эпидемией ожирения и укрепить здоровье помогут специальные обогащенные продукты. В таких продуктах снижено количество углеводов и повышено содержание витаминов и минеральных веществ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Людям с избыточной массой тела необходимо чаще заниматься спортом, так как это ключевой момент в лечении ожирения. Об этом заявила диетолог и эндокринолог Наталья Гридина. «Спорт — важнейший аспект в лечении ожирения. Инсулинорезистентность можно уменьшить только при ежедневном движении продолжительностью более часа. Помогает и ходьба, за счет этого уровень сахара постепенно падает», — заявила Гридина «Известиям». По словам врача, к ожирению приводит и повышение уровня жизни и потребление калорийных продуктов. Способствует набору веса и удаленная работа, а также сервисы доставки продуктов и покупок, сидячая работа. Набору излишнего веса способствуют и маленькие гастрономические радости. По данным диетолога, лишнее хлебобулочное изделие, съедаемое за день, прибавляет 1,1 кг веса в год. По мнению академика РАН, главного внештатного специалиста-диетолога Минздрава Виктора Тутельяна, справиться с эпидемией ожирения и укрепить здоровье помогут специальные обогащенные продукты. В таких продуктах снижено количество углеводов и повышено содержание витаминов и минеральных веществ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...