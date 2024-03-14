Академик РАН раскрыл, какие продукты помогут справиться с ожирением

Справиться с эпидемией ожирения и укрепить здоровье помогут специальные обогащенные продукты, в которых снижено количество углеводов и повышено содержание витаминов и минеральных веществ. Об этом напомнил академик РАН, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
«Надо создавать больше специализированных продуктов профилактического назначения, в которых снижено содержание того, что нам не нужно, то есть углеводов, прежде всего сахаров, а также насыщенных жиров, и повышено содержание витаминов, минеральных веществ, биологически активных соединений», — цитирует Тутельяна радио
Тутельян подчеркнул: на российских прилавках уже есть обогащенные продукты, однако покупателям нужно изменить подход к выбору продовольственных товаров. Необходимо расширять рацион, не ограничивая его традиционными продуктами. Ранее эксперты URA.RU рассказали, как правильно подготовить организм к весне.
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