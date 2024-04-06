Происшествия Появились кадры последствия паводка в Оренбурге. Видео ОРТ опубликовал кадры последствий паводка в Оренбурге 06 апреля 2024 в 16:54 Размер текста - 17 + Местные жители не помнят такого разлива реки Урал давно Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета В Орске прорвало дамбу Опубликованы кадры последствия паводка в Оренбуржье. Видео опубликовал telegram-канал Оренбургского регионального телевидения. «Разведка с воздуха. Вот так сегодня выглядит территория в СНТ „ДУБКИ“», — говорится в подписи к видео на канале. Там сообщили, что жители не помнят такого разлива реки Урал давно. Прорыв дамбы произошел 5 апреля. Подтоплены оказались более четырех тысяч домов. Роспотребнадзор усилил контроль за эпидситуаций в Оренбуржье из-за подтопления, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Опубликованы кадры последствия паводка в Оренбуржье. Видео опубликовал telegram-канал Оренбургского регионального телевидения. «Разведка с воздуха. Вот так сегодня выглядит территория в СНТ „ДУБКИ“», — говорится в подписи к видео на канале. Там сообщили, что жители не помнят такого разлива реки Урал давно. Прорыв дамбы произошел 5 апреля. Подтоплены оказались более четырех тысяч домов. Роспотребнадзор усилил контроль за эпидситуаций в Оренбуржье из-за подтопления, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям