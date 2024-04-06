Появились кадры последствия паводка в Оренбурге. Видео

ОРТ опубликовал кадры последствий паводка в Оренбурге
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Визит министра ЧС РФ Владимира Пучкова в пострадавший от паводка Ишим. Тюменская область, наводнение
Местные жители не помнят такого разлива реки Урал давно Фото:
новость из сюжета
В Орске прорвало дамбу

Опубликованы кадры последствия паводка в Оренбуржье. Видео опубликовал telegram-канал Оренбургского регионального телевидения.

«Разведка с воздуха. Вот так сегодня выглядит территория в СНТ „ДУБКИ“», — говорится в подписи к видео на канале. Там сообщили, что жители не помнят такого разлива реки Урал давно.

Прорыв дамбы произошел 5 апреля. Подтоплены оказались более четырех тысяч домов. Роспотребнадзор усилил контроль за эпидситуаций в Оренбуржье из-за подтопления, передает телеканал 360.

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Опубликованы кадры последствия паводка в Оренбуржье. Видео опубликовал telegram-канал Оренбургского регионального телевидения. «Разведка с воздуха. Вот так сегодня выглядит территория в СНТ „ДУБКИ“», — говорится в подписи к видео на канале. Там сообщили, что жители не помнят такого разлива реки Урал давно. Прорыв дамбы произошел 5 апреля. Подтоплены оказались более четырех тысяч домов. Роспотребнадзор усилил контроль за эпидситуаций в Оренбуржье из-за подтопления, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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