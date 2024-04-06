Местные жители не помнят такого разлива реки Урал давно
новость из сюжетаВ Орске прорвало дамбу
Опубликованы кадры последствия паводка в Оренбуржье. Видео опубликовал telegram-канал Оренбургского регионального телевидения.
«Разведка с воздуха. Вот так сегодня выглядит территория в СНТ „ДУБКИ“», — говорится в подписи к видео на канале. Там сообщили, что жители не помнят такого разлива реки Урал давно.
Прорыв дамбы произошел 5 апреля. Подтоплены оказались более четырех тысяч домов. Роспотребнадзор усилил контроль за эпидситуаций в Оренбуржье из-за подтопления, передает телеканал 360.
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