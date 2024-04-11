Курганский экс-боец ЧВК «Вагнер», обвиняемый в убийстве челябинца, попытался оспорить срок в СИЗО

Челябинский суд оставил в СИЗО курганского экс-бойца ЧВК «Вагнер» Усольцева

11 апреля 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

Бывший боец ЧВК «Вагнер» Андрей Усольцев просил суд смягчить ему меру пресечения Фото: Илья Московец © URA.RU Бывший боец ЧВК «Вагнер» из Кургана Андрей Усольцев, обвиняемый в убийстве челябинца, 11 апреля попытался оспорить свой срок в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского облсуда, который рассматривал апелляционную жалобу адвоката, решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Усольцев остался под стражей до середины мая. «Постановление Ленинского районного суда Челябинска от 15 марта 2024 года об избрании Усольцеву меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения судом апелляционной инстанции. Судом первой инстанции мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана Усольцеву на два месяца, то есть до 13 мая 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда. Усольцев был задержан 13 марта в Челябинске. Его обвинили в убийстве местного жителя и отправили в СИЗО. По данным URA.RU, бывший военный приехал в Челябинск со своей подругой. В какой-то момент отношения между ними разладились, и Усольцев съехал от нее. Он пытался восстановить общение, звонил ей. На один из таких звонков ответил незнакомый мужчина. Экс-военный решил разобраться с ним. Они встретились, но общения не вышло. Конфликт перетек в драку, в ходе которой Усольцев достал нож и несколько раз ударил им нового ухажера своей подруги. После установления личности Усольцева выяснилось, что он является участником СВО. На фронт он попал из колонии в составе ЧВК «Вагнер». За службу награжден пятью медалями, среди которых одна медаль «За отвагу». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший боец ЧВК «Вагнер» из Кургана Андрей Усольцев, обвиняемый в убийстве челябинца, 11 апреля попытался оспорить свой срок в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского облсуда, который рассматривал апелляционную жалобу адвоката, решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Усольцев остался под стражей до середины мая. «Постановление Ленинского районного суда Челябинска от 15 марта 2024 года об избрании Усольцеву меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения судом апелляционной инстанции. Судом первой инстанции мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана Усольцеву на два месяца, то есть до 13 мая 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда. Усольцев был задержан 13 марта в Челябинске. Его обвинили в убийстве местного жителя и отправили в СИЗО. По данным URA.RU, бывший военный приехал в Челябинск со своей подругой. В какой-то момент отношения между ними разладились, и Усольцев съехал от нее. Он пытался восстановить общение, звонил ей. На один из таких звонков ответил незнакомый мужчина. Экс-военный решил разобраться с ним. Они встретились, но общения не вышло. Конфликт перетек в драку, в ходе которой Усольцев достал нож и несколько раз ударил им нового ухажера своей подруги. После установления личности Усольцева выяснилось, что он является участником СВО. На фронт он попал из колонии в составе ЧВК «Вагнер». За службу награжден пятью медалями, среди которых одна медаль «За отвагу».