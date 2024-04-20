Родственники мигранта, убившего москвича, извинились перед семьей погибшего

Родственники мигранта Шахина Аббасова, который в московском Люблино убил 24-летнего Кирилла Ковалева из-за конфликта на парковке, принесли свои извинения и возложили цветы к месту трагедии. Они отметили, что сожалеют о содеянном, но произошедшее уже не исправить. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Неприятная ситуация для всех, сожалеем об этом поступке, но это уже неисправимо. Приносим соболезнования родителям Кирилла», — передает telegram-канал слова близких мигранта. Также один из родственников добавил, этот случай является трагедией. Они возложили цветы к месту убийства.
Кроме того, соседка мигранта отметила, что до сих пор находится в состоянии шока. Она не ожидала, что мужчина может совершить убийство, потому что знала его только с положительной стороны. Женщина выразила желание встретиться с матерью погибшего, чтобы лично принести извинения.
Ранее председатель Следственного комитета России поручил передать уголовное дело об убийстве молодого человека в Москве в центральный аппарат. Это делается для лучшего результата расследования.
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