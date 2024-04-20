Родственники мигранта, убившего москвича, извинились перед семьей погибшего

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Близкие Аббасова, который убил москвича, заявили, что произошедшего уже не исправить Фото:

Родственники мигранта Шахина Аббасова, который в московском Люблино убил 24-летнего Кирилла Ковалева из-за конфликта на парковке, принесли свои извинения и возложили цветы к месту трагедии. Они отметили, что сожалеют о содеянном, но произошедшее уже не исправить. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

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«Неприятная ситуация для всех, сожалеем об этом поступке, но это уже неисправимо. Приносим соболезнования родителям Кирилла», — передает telegram-канал слова близких мигранта. Также один из родственников добавил, этот случай является трагедией. Они возложили цветы к месту убийства.

Кроме того, соседка мигранта отметила, что до сих пор находится в состоянии шока. Она не ожидала, что мужчина может совершить убийство, потому что знала его только с положительной стороны. Женщина выразила желание встретиться с матерью погибшего, чтобы лично принести извинения.

Ранее председатель Следственного комитета России поручил передать уголовное дело об убийстве молодого человека в Москве в центральный аппарат. Это делается для лучшего результата расследования.

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Родственники мигранта Шахина Аббасова, который в московском Люблино убил 24-летнего Кирилла Ковалева из-за конфликта на парковке, принесли свои извинения и возложили цветы к месту трагедии. Они отметили, что сожалеют о содеянном, но произошедшее уже не исправить. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Неприятная ситуация для всех, сожалеем об этом поступке, но это уже неисправимо. Приносим соболезнования родителям Кирилла», — передает telegram-канал слова близких мигранта. Также один из родственников добавил, этот случай является трагедией. Они возложили цветы к месту убийства. Кроме того, соседка мигранта отметила, что до сих пор находится в состоянии шока. Она не ожидала, что мужчина может совершить убийство, потому что знала его только с положительной стороны. Женщина выразила желание встретиться с матерью погибшего, чтобы лично принести извинения. Ранее председатель Следственного комитета России поручил передать уголовное дело об убийстве молодого человека в Москве в центральный аппарат. Это делается для лучшего результата расследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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