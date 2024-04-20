Родственники мигранта, убившего москвича, извинились перед семьей погибшего

20 апреля 2024 в 19:44 Размер текста - 17 +

Близкие Аббасова, который убил москвича, заявили, что произошедшего уже не исправить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Родственники мигранта Шахина Аббасова, который в московском Люблино убил 24-летнего Кирилла Ковалева из-за конфликта на парковке, принесли свои извинения и возложили цветы к месту трагедии. Они отметили, что сожалеют о содеянном, но произошедшее уже не исправить. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Новость по теме Задержан мигрант, подозреваемый в убийстве мотоциклиста из-за парковки в Москве «Неприятная ситуация для всех, сожалеем об этом поступке, но это уже неисправимо. Приносим соболезнования родителям Кирилла», — передает telegram-канал слова близких мигранта. Также один из родственников добавил, этот случай является трагедией. Они возложили цветы к месту убийства. Кроме того, соседка мигранта отметила, что до сих пор находится в состоянии шока. Она не ожидала, что мужчина может совершить убийство, потому что знала его только с положительной стороны. Женщина выразила желание встретиться с матерью погибшего, чтобы лично принести извинения. Ранее председатель Следственного комитета России поручил передать уголовное дело об убийстве молодого человека в Москве в центральный аппарат. Это делается для лучшего результата расследования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родственники мигранта Шахина Аббасова, который в московском Люблино убил 24-летнего Кирилла Ковалева из-за конфликта на парковке, принесли свои извинения и возложили цветы к месту трагедии. Они отметили, что сожалеют о содеянном, но произошедшее уже не исправить. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Неприятная ситуация для всех, сожалеем об этом поступке, но это уже неисправимо. Приносим соболезнования родителям Кирилла», — передает telegram-канал слова близких мигранта. Также один из родственников добавил, этот случай является трагедией. Они возложили цветы к месту убийства. Кроме того, соседка мигранта отметила, что до сих пор находится в состоянии шока. Она не ожидала, что мужчина может совершить убийство, потому что знала его только с положительной стороны. Женщина выразила желание встретиться с матерью погибшего, чтобы лично принести извинения. Ранее председатель Следственного комитета России поручил передать уголовное дело об убийстве молодого человека в Москве в центральный аппарат. Это делается для лучшего результата расследования.