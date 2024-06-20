Челябинский депутат Госдумы прокомментировал изменение налогов для россиян

Обновленная система налогообложения снизит неравенство доходов и будет более социально справедливой. Об этом заявил 20 июня депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков.
«Считаю, что введение новой системы налогообложения с прогрессивной шкалой и вычетами для незащищенных семей может значительно улучшить социальную справедливость и снизить неравенство доходов. Семьи с низким уровнем дохода будут иметь больше возможностей для улучшения своего финансового положения и лучшего благосостояния. Это также может способствовать увеличению потребительского спроса и стимулированию экономического роста», — написал Голиков на своей странице в «ВК».
Так Голиков прокомментировал начало рассмотрения закона о прогрессивной шкале налогов от 13% до 22% в зависимости от дохода. Также новая система предусматривает налоговые вычеты для малообеспеченных семей с двумя и более детьми в размере 7%.
«Получается, что семьи, зарабатывающие меньше полутора прожиточных минимумов, будут платить налог в размере 6%, а не 13%. Что касается компаний, правительство предлагает увеличить налог на прибыль с 20% до 25%, но при дополнительных льготах на инвестиции», — пояснил Голиков.
При этом повышение налога на прибыль для компаний поможет повысить доходы бюджет и, соответственно, траты на социалку. Льготный же инвестиционный режим будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию экономики в целом. По мнению разработчиков реформы, изменения налоговой системы и введение прогрессивной шкалы НДФЛ необходимы, так как в обществе есть запрос на справедливость. Как отмечал глава Минфина Антон Силуанов, доходы от повышения НДФЛ направят на помощь семьям с детьми, на больницы, школы и иные социальные объекты.
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