Пентагон выделит Киеву 1,5 миллиарда долларов

29 июля 2024 в 21:38 Размер текста - 17 +

В новом пакете будут системы HIMARS, сообщает Пентагон США Фото: Marine Corps Sgt. Miguel Rosales / U.S. Department of Defense Пентагон США сообщил о выделении Киеву 1,5 миллиарда долларов из фонда оборонной поддержки Украины. В новом пакете вооружений также будут переданы комплексы реактивной системы залпового огня HIMARS. «Пентагон объявляет о значительном пакете поддержки с использованием порядка 1,5 миллиардов долларов из фонда поддержки оборонных инициатив Украины», — говорится в сообщении ведомства», — сообщает ведомство . Там уточнили, что Киеву будут переданы системы HIMARS и NASAMS, боеприпасы для ПВО, снаряди и другая техника. В мае 2024 года Пентагон обещал выделить деньги на покупку для Киева оружия против глушилок GPS. В США неоднократно возмущались тратами Пентагона на Украину. Так, сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявлял, что США тратят на Киев деньги, «которых у них на самом деле нет». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пентагон США сообщил о выделении Киеву 1,5 миллиарда долларов из фонда оборонной поддержки Украины. В новом пакете вооружений также будут переданы комплексы реактивной системы залпового огня HIMARS. «Пентагон объявляет о значительном пакете поддержки с использованием порядка 1,5 миллиардов долларов из фонда поддержки оборонных инициатив Украины», — говорится в сообщении ведомства», — сообщает ведомство. Там уточнили, что Киеву будут переданы системы HIMARS и NASAMS, боеприпасы для ПВО, снаряди и другая техника. В мае 2024 года Пентагон обещал выделить деньги на покупку для Киева оружия против глушилок GPS. В США неоднократно возмущались тратами Пентагона на Украину. Так, сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявлял, что США тратят на Киев деньги, «которых у них на самом деле нет».