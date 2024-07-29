Пентагон выделит Киеву 1,5 миллиарда долларов

В новом пакете будут системы HIMARS, сообщает Пентагон СШАФото: Marine Corps Sgt. Miguel Rosales / U.S. Department of Defense
Пентагон США сообщил о выделении Киеву 1,5 миллиарда долларов из фонда оборонной поддержки Украины. В новом пакете вооружений также будут переданы комплексы реактивной системы залпового огня HIMARS.
«Пентагон объявляет о значительном пакете поддержки с использованием порядка 1,5 миллиардов долларов из фонда поддержки оборонных инициатив Украины», — говорится в сообщении ведомства», — сообщает ведомство. Там уточнили, что Киеву будут переданы системы HIMARS и NASAMS, боеприпасы для ПВО, снаряди и другая техника.
В мае 2024 года Пентагон обещал выделить деньги на покупку для Киева оружия против глушилок GPS. В США неоднократно возмущались тратами Пентагона на Украину. Так, сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявлял, что США тратят на Киев деньги, «которых у них на самом деле нет».
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Пентагон США сообщил о выделении Киеву 1,5 миллиарда долларов из фонда оборонной поддержки Украины. В новом пакете вооружений также будут переданы комплексы реактивной системы залпового огня HIMARS. «Пентагон объявляет о значительном пакете поддержки с использованием порядка 1,5 миллиардов долларов из фонда поддержки оборонных инициатив Украины», — говорится в сообщении ведомства», — сообщает ведомство. Там уточнили, что Киеву будут переданы системы HIMARS и NASAMS, боеприпасы для ПВО, снаряди и другая техника. В мае 2024 года Пентагон обещал выделить деньги на покупку для Киева оружия против глушилок GPS. В США неоднократно возмущались тратами Пентагона на Украину. Так, сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявлял, что США тратят на Киев деньги, «которых у них на самом деле нет».