Пентагон выделит Киеву 1,5 миллиарда долларов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Himars.stock, нато, сша, рсзо, Хаймарс, himars,  stock
В новом пакете будут системы HIMARS, сообщает Пентагон США Фото:

Пентагон США сообщил о выделении Киеву 1,5 миллиарда долларов из фонда оборонной поддержки Украины. В новом пакете вооружений также будут переданы комплексы реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Пентагон объявляет о значительном пакете поддержки с использованием порядка 1,5 миллиардов долларов из фонда поддержки оборонных инициатив Украины», — говорится в сообщении ведомства», — сообщает ведомство. Там уточнили, что Киеву будут переданы системы HIMARS и NASAMS, боеприпасы для ПВО, снаряди и другая техника.

В мае 2024 года Пентагон обещал выделить деньги на покупку для Киева оружия против глушилок GPS. В США неоднократно возмущались тратами Пентагона на Украину. Так, сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявлял, что США тратят на Киев деньги, «которых у них на самом деле нет».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пентагон США сообщил о выделении Киеву 1,5 миллиарда долларов из фонда оборонной поддержки Украины. В новом пакете вооружений также будут переданы комплексы реактивной системы залпового огня HIMARS. «Пентагон объявляет о значительном пакете поддержки с использованием порядка 1,5 миллиардов долларов из фонда поддержки оборонных инициатив Украины», — говорится в сообщении ведомства», — сообщает ведомство. Там уточнили, что Киеву будут переданы системы HIMARS и NASAMS, боеприпасы для ПВО, снаряди и другая техника. В мае 2024 года Пентагон обещал выделить деньги на покупку для Киева оружия против глушилок GPS. В США неоднократно возмущались тратами Пентагона на Украину. Так, сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявлял, что США тратят на Киев деньги, «которых у них на самом деле нет».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...