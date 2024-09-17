Снайпер из США объяснил, почему решил сражаться за Россию

Снайпер США Харрис: сражаюсь за РФ для одоления американских военных корпораций

17 сентября 2024 в 07:54 Размер текста - 17 +

Бывший снайпер США Дэниел Харрис не поддерживает агрессивную политику НАТО в сторону мирного населения Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший американский снайпер Дэниел Харрис, недавно прилетевший в Россию, объяснил свое желание сражаться за РФ. По его словам, он решил встать в ряды российской армии на СВО, чтобы побороть военные корпорации США. «Этот человек [Дэниел Харрис] оставил свой дом, семью, и решил сражаться в рядах русской армии на Украине, чтобы помочь русским побороть то зло, которое власти США заботливо выкормили у самого нашего порога», — пишет «Ридус». Несмотря на то, что Харрис больше не сможет вернуться в Штаты к своей семье, он решил встать на сторону России в украинском конфликте, так как не поддерживает агрессивную политику НАТО в отношении простого народа. Американский снайпер выступает против диктатуры военных корпораций его страны и притеснения простого народа. Именно за это его уже арестовывали четыре раза, а после и вовсе лишили званий, выплат и условий для возвращения на родину. По приезде в Россию Харрису и его семье стали поступать угрозы со стороны спецслужб США, но снайпера это не пугает, и он по-прежнему хочет сражаться за РФ. Ранее бывший американский снайпер Дэниел Харрис после приезда в Россию выразил желание получить гражданство РФ и пойти на СВО. Он заявил о готовности стать инструктором по снайперской подготовке. Харрис считает, что его знания о тактике и огневой подготовке снайперов армии США будут полезны для подготовки российских военнослужащих. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший американский снайпер Дэниел Харрис, недавно прилетевший в Россию, объяснил свое желание сражаться за РФ. По его словам, он решил встать в ряды российской армии на СВО, чтобы побороть военные корпорации США. «Этот человек [Дэниел Харрис] оставил свой дом, семью, и решил сражаться в рядах русской армии на Украине, чтобы помочь русским побороть то зло, которое власти США заботливо выкормили у самого нашего порога», — пишет «Ридус». Несмотря на то, что Харрис больше не сможет вернуться в Штаты к своей семье, он решил встать на сторону России в украинском конфликте, так как не поддерживает агрессивную политику НАТО в отношении простого народа. Американский снайпер выступает против диктатуры военных корпораций его страны и притеснения простого народа. Именно за это его уже арестовывали четыре раза, а после и вовсе лишили званий, выплат и условий для возвращения на родину. По приезде в Россию Харрису и его семье стали поступать угрозы со стороны спецслужб США, но снайпера это не пугает, и он по-прежнему хочет сражаться за РФ. Ранее бывший американский снайпер Дэниел Харрис после приезда в Россию выразил желание получить гражданство РФ и пойти на СВО. Он заявил о готовности стать инструктором по снайперской подготовке. Харрис считает, что его знания о тактике и огневой подготовке снайперов армии США будут полезны для подготовки российских военнослужащих.