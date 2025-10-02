Путин сравнил Макрона с Наполеоном

Президент России Владимир Путин сравнил главу Франции Эммануэля Макрона с Наполеоном во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», которое прошло 2 октября 2025 года. Об этом сообщает наш корреспондент с места событий. Российский лидер прокомментировал внешнеполитические инициативы французского коллеги и призвал обратить внимание на попытки Парижа сплотить общество за счет внешних угроз.
«[Макрону] очень хочется перенести, как я уже сказал в своем выступлении, напряжение на внешний контур, возбудить какие-то другие силы, другие страны, в частности Россию, спровоцировать нас на какие-то активные действия и сказать французам... 'Сплотитесь вокруг меня, я вас поведу к победе', как Наполеон», — заявил Путин.
В ходе своего выступления российский президент также отметил тенденции в европейской политике. Он подчеркнул, что Европа продолжит «скукоживаться и затухать», по его оценкам, из-за внутреннего кризиса и неспособности самостоятельно принимать решения в условиях геополитической конкуренции. В рамках заседания «Валдая» обсуждались вопросы глобальной безопасности и новые вызовы для мировой политики.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» объединяет ведущих экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был основан в 2004 году и получил название по месту проведения первой конференции — недалеко от озера Валдай в Великом Новгороде.
