Путин: РФ уверенно создает зону безопасности на линии соприкосновения

ВС РФ продолжают формировать зону безопасности вдоль всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». По словам российского лидера, все действия идут слаженно и в соответствии с планом.
«[Вдоль линии боевого соприкосновения] уверенно создается зона безопасности, и эта работа идет слаженно, спокойно, по плану», — отметил глава РФ. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий.
С 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В 2025 году центральной темой форума стало изучение формирования многополярной модели в сфере международных отношений и анализ дальнейших направлений эволюции этой системы.
