Путин заявил о необходимости изменить рынок труда и увеличить зарплаты

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости структурных изменений на рынке труда, направленных на повышение зарплат. Ключевой задачей является увеличение оплаты труда для высококвалифицированных специалистов. Об этом глава государства сообщил в ходе своего выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Мы должны изменить рынок труда, структуру рынка труда, структуру оплаты на этом рынке труда. Что я имею в виду… мы должны повысить производительность труда, а это значит, что оплату больше должны получать высококвалифицированные специалисты», — приводит цитату президента корреспондент URA.RU.
Ранее, 1 октября 2025 года, вступил в силу указ президента РФ о повышении окладов госслужащих и дипломатов на 7,6%. Это решение затронуло широкий круг работников федеральных органов власти, а также сотрудников ведомств с особыми условиями службы, что стало частью комплексных мер по увеличению оплаты труда и поддержке высококвалифицированных специалистов.
